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İran, ABD'yi İsrail Saldırılarına Karşı Uyardı

İran, ABD'nin İsrail'in saldırılarına destek vermesi durumunda yanıt vereceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 12:53
İran, ABD'yi İsrail Saldırılarına Karşı Uyardı

İran'dan Sert Uyarı: ABD Saldırılarda Yer Alırsa Cevap Veririz

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Bahreini, ABD'nin İran'a yönelik saldırılara doğrudan katılması durumunda ABD'ye yanıt verileceğini bildirdi. Bahreini, BM Cenevre Ofisi'nde basın mensupları ile yaptığı görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

İsrail Saldırıları Neden Büyüyor?

Bahreini, İsrail'in 13 Haziran'dan bu yana İran'a gerçekleştirdiği saldırıların sivil, kadın ve çocukları hedef aldığını vurgulayarak, "Bu saldırılar sırasında yüzlerce masum insan hayatını kaybetti ve nükleer tesislerimiz büyük bir tehlikeyle karşı karşıya" şeklinde konuştu.

İsrail ve Batılı Destek

Bahreini, İsrail'in ABD ve diğer Batılı ülkeler tarafından desteklenmesini eleştirerek, "İsrail, gerekçe olmaksızın saldırılar düzenliyor ve uluslararası hukuk ile insan haklarına tamamen aykırı bir tutum sergiliyor" ifadelerini kullandı.

Yanıt ve Savunma Vurgusu

Bahreini, İran'ın topraklarını, halkını ve güvenliğini savunma noktasında kararlı olduklarını belirterek, "Kendimizi savunmaktan başka bir şeye odaklanamayız" dedi. Ayrıca, ABD'nin İsrail'in eylemlerinde ortak olduğuna dair öngörülerde bulundu.

Uluslararası Kurumlara Eleştiriler

BM Güvenlik Konseyi ile diğer uluslararası kuruluşların, İsrail'in işlediği suçları durdurma konusunda başarısız olduklarına dikkat çeken Bahreini, bu durumun bu kuruluşların varlık nedenlerini sorgulattığını ifade etti.

ABD Başkanı'nın Açıklamaları ve İran'ın Kırmızı Çizgileri

Bahreini, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını sorumsuzca bir meydan okuma olarak değerlendirdiklerini belirterek, İran'ın red çizgileri olduğunu ve bunların aşılması durumunda cevap verileceğini söyledi.

İran, nükleer programının barışçıl olduğunu yineleyerek, uluslararası toplumun dikkatini sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Bahreini...

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Bahreini, BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle bir araya gelerek İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Bahreini...

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Bahreini, BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle bir araya gelerek İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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