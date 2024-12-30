İran, Afganistan'ın Peşdan Barajı İnşaatına Tepki Gösterdi

İran, Afganistan'ın Heri Rud Nehri üzerinde inşaatına başladığı Peşdan Barajı nedeniyle ciddi bir tepki gösterdi. İran Su Endüstrisi Kurumu Sözcüsü İsa Bozorgzade, bu projenin İran’a zarar vereceğini belirtti.

Bozorgzade, IRNA haber ajansına yaptığı açıklamada, "Aynı havzada yaşayan tüm insanlar, ortak bir kaderi paylaşmaktadır. Havzada yaşayan insanların bir kısmına uygulanan baskı veya zorluk, kaçınılmaz olarak tüm havza sakinlerini etkiler" dedi.

Afganistan’ın bu eylemini tek taraflı olarak nitelendiren Bozorgzade, "Peşdan Barajı’nın etkileri sadece birkaç milyon kişinin içme suyu ve sağlığını etkilemekle kalmayacak, aynı zamanda aşağı havzadaki çevreye geniş çaplı zarar verecektir" şeklinde konuştu.

Heri Rud Nehri’nin ortak kullanımı konusunda uluslararası su hukukunun uygulanmasının önemine değinen Bozorgzade, Afgan yetkililerinden iki ülke arasındaki iyi komşuluk ilişkileri çatısı altında, suyun adil bir şekilde kullanılması için gerekli işbirliği ve önlemleri almalarını beklediklerini vurguladı.

Afganistan tarafında ise henüz bir açıklama yapılmadı. Heri Rud Nehri, Afganistan'ın Gur Vilayetinden doğarak İran sınırına kadar uzanan ve 1100 kilometre uzunluğu ile Hilmend Nehri’nden sonra en önemli ikinci nehir konumunda bulunuyor.