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İran, Avrupa Ülkelerinin İsrail'e Karşılık Vermeme Talebine Tepki Göstermekte

İran, İngiltere, Almanya ve Fransa'nın İsrail'e karşılık vermemesi yönündeki taleplerine sert bir yanıt verdi.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 11:57
İran, Avrupa Ülkelerinin İsrail'e Karşılık Vermeme Talebine Tepki Göstermekte

İran, Avrupa Ülkelerinden Gelen Elektronik Talebe Tepki Gösterdi

İran, özellikle İngiltere, Almanya ve Fransa'dan gelen, "İsrail'e karşılık vermemesi" yönündeki talepleri sert bir dille eleştirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, bu üç ülkenin ortak açıklamasını "küstahça bir girişim" olarak tanımladı.

İsrail'in Gazze Politikalarına Dikkat Çekildi

İran resmi haber ajansı IRNA'ya bilgi veren Kenani, İsrail'in Gazze'deki insanlık suçlarına dikkat çekerek, "İran ulusal güvenliğini savunma konusunda kararlıdır. Almanya, Fransa ve İngiltere gibi Batılı ülkeler, İsrail'in Filistin halkına uyguladığı savaş suçlarını durdurma konusunda gereken çabayı göstermekte yetersiz kalmaktadır." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Hukuka Aykırı Yorumlar

Kenani, söz konusu ülkelerin İran'ı tanınan haklarını kullanmaktan vazgeçmeye çağırmalarının uluslararası siyaset ve hukuka uymadığını belirtti. Ayrıca, bu tutumun İsrail'in terör eylemlerine cesaret vermekten başka bir sonuç doğurmayacağını vurguladı.

Barış Arayışına Yönelik Eleştiriler

İsrail'in ayrımcı ve ırkçı rejiminin savaş çığırtkanlığına karşı durulması gerektiğini belirten Kenani, "Eğer söz konusu ülkeler gerçekten bölgede barış ve istikrar arıyorsa, Gazze'ye yönelik savaşları ve savunmasız Filistin halkının, kadın ve çocukların öldürülmesini derhal durdurmalıdır." diye ekledi.

Uluslararası Destek ve Tehditler

Öte yandan, İngiltere, Fransa, Almanya, ABD ve İtalya, ortak bir yazılı açıklamayla İsrail'in İran karşısında kendini savunmasına destek vereceklerini belirtirken, İran'a da İsrail'e yönelik askeri saldırı tehditlerine son vermesi çağrısında bulundu. Açıklamada, bu tür bir saldırının bölgesel güvenlik üzerinde ciddi sonuçlar doğurabileceği vurgulandı.

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