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İran, BAE'deki İsrailli Hahamın Öldürülmesi İddialarını Reddetti

İran, BAE'de İsrailli Haham Zvi Kogan'ın öldürülmesiyle ilgili bağlantı iddialarını kesin bir dille reddetti.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 09:23
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 09:23
İran, BAE'deki İsrailli Hahamın Öldürülmesi İddialarını Reddetti

İran'dan Açıklama: İddiaları Reddetti

İran, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşamını sürdüren İsrailli Haham Zvi Kogan'ın öldürülmesiyle ilişkilendirildiği iddialarını yalanladı. İran'ın Abu Dabi Büyükelçiliği, yaptığı açıklamada, "BAE'de İsrailli bir hahamın öldürülmesine müdahale iddiasını kategorik olarak reddediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Olayın Arka Planı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanlığı, 21 Kasım 2024'ten bu yana kayıp olan Kogan'ın cesedine ulaşıldığını duyurdu. BAE, Kogan'ın öldüğünü doğrulayarak, olaya karışan üç şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

İsrail'in Güvenlik Uyarıları

Ölü olarak bulunan Haham Zvi Kogan'ın ardından, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, vatandaşlarına zorunlu olmadıkça BAE’ye seyahat etmemeleri konusundaki uyarısını tekrarladı. Konsey, BAE'de bulunan İsrail vatandaşlarının, "İsrail ve Yahudi nüfusuyla özdeşleşmiş işletmeleri, toplanma yerlerini ve eğlence mekanlarını ziyaret etmekten kaçınmalarını" istedi.

İstihbarat Operasyonları ve Spekülasyonlar

İsrail medyası, Kogan'ın öldürülmesiyle ilgili Tahran'ın bağlantılarının olabileceğine dair spekülasyonlara yer verdi. Ayrıca, Associated Press (AP) tarafından aktarılan bilgilere göre, Batılı yetkililer, İran'ın BAE'de istihbarat operasyonları yürüttüğüne inanmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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