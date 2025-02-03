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İran Bakanı: Kanada'nın Petrol Tehdidi Yaptırımların Kaldırılmasını Daha da Öncelikli Hale Getiriyor

İran Ekonomi Bakanı Himmeti, Kanada'nın petrol ihracını durdurma tehdidinin, yaptırımların kaldırılmasını önemli kıldığını belirtti.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 01:01
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 01:01
İran Bakanı: Kanada'nın Petrol Tehdidi Yaptırımların Kaldırılmasını Daha da Öncelikli Hale Getiriyor

İran Ekonomi Bakanı'ndan Açıklama

İran Ekonomi Bakanı Abdunnasır Himmeti, ABD'nin gümrük vergilerini artırma kararına yanıt olarak Kanada'nın petrol ihracatını durdurabileceğine dair bilgilerinin, İran petrolüne yönelik yaptırımların kaldırılmasının önemini artırdığını vurguladı.

Gümrük Vergileri ve Ekonomik Etkiler

Himmeti, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Kanada ve Meksika gibi ülkelere uygulanan gümrük vergilerini değerlendirdi. 2016 yılında küresel rezervlerde %65 olan ABD dolarının payının günümüzde %58'e düştüğünü ifade eden Himmeti, Kanada'nın %25'lik gümrük vergisi tehdidinin İran petrolüne yönelik yaptırımların ekonomik açıdan önemini arttırdığını belirtti.

ABD ve Kanada Arasındaki Gerilim

ABD yönetimi, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara %25, Çin'den ithal edilen malzemelere ise %10 oranında ek gümrük vergisi getirdiğini açıklamıştı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, bu duruma misilleme olarak ABD'den yapılan 155 milyar Kanada doları değerindeki ithalata %25 gümrük vergisi uygulanacağını ve bunun 30 milyar Kanada doları değerindeki mallar için derhal, 125 milyar Kanada doları değerindeki mallar için ise 21 gün içerisinde yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Enerji Tedariki Üzerindeki Tartışmalar

Politico internet sitesi, Kanada'nın ABD'nin gümrük vergilerine karşılık bu ülkeye enerji tedarikini kesme planlarını gündeme getirdi. Ayrıca, Kanada'nın işçi sendikaları, Başbakan Trudeau'dan ABD'ye elektrik, petrol ve gaz ihracatını durdurma çağrısında bulundu.

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