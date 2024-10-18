İran Başkentinde Askeri Donanım Sergisi

İran'da Savunma Sistemleri Sergisi

İran, başkenti Tahran'da, İsrail'e yönelik kullandığı askeri donanımını sergilemeye başladı. Bu sergi, stratejik önem taşıyan silah sistemlerini bir araya getiriyor.

Füze ve İHA Gösterimi

Tahran'daki Devrim Muhafızları Ordusu'na ait Havacılık ve Uzay Parkı Daimi Fuar Merkezi'nde sergilenen silahlar arasında füzeler, insansız hava araçları, uydu taşıyıcı roketler ve hava savunma sistemleri yer alıyor. Hayber Şiken ve Fettah Füzeleri

Fuarda dikkat çeken silahlar arasında, 1450 kilometre menzil kapasitesine sahip "Hayber Şiken" balistik füzesi ile hipersonik "Fettah" füzesi bulunuyor. Ayrıca, 2000 kilometre menzil mesafesine sahip ve 1500 kilogram savaş başlığı taşıyabilen "Hürremşehr" balistik füzesi ile 1900 kilometre menzil mesafesine sahip katı yakıtlı "Siccil" balistik füzesi de sergilenen diğer sistemler arasında.

İnsansız Hava Araçları ve Hava Savunma Sistemleri

Sergide, 2011 yılında düşürülerek ele geçirilen ABD'ye ait "RQ-170 Sentinel" tipi insansız hava aracı ile 2019'da Basra Körfezi'nde düşürülmüş olan büyük insansız hava araçlarından "RQ-4 Global Hawk" da yer alıyor. Ayrıca, Devrim Muhafızları Ordusu'nun kullandığı "Tebes" ve "3 Hordad" hava savunma sistemleri de sergide yer almakta.

Katılım ve İlgi

Tahran'ın batısındaki bu fuar alanı, farklı yaş gruplarından birçok İranlı tarafından ilgi görüyor.