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İran, Basra Körfezi'nde Kaçak Akaryakıt Taşıyan Tankere El Koydu

İran, Basra Körfezi'nde Togo bandıralı bir tankerine akaryakıt kaçakçılığı nedeniyle el koydu.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 17:29
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 17:29
İran, Basra Körfezi'nde Kaçak Akaryakıt Taşıyan Tankere El Koydu

İran, Kaçak Akaryakıt Operasyonlarına Devam Ediyor

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde düzenlediği operasyonla Togo bandıralı bir petrol tankerine el koyduğunu açıkladı. Operasyon, akaryakıt kaçakçılığı gerçekleştiren tankerlerin izlenmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Tanker Hakkında Detaylar

Yapılan açıklamada, Pearl G adlı tankerin 700 bin litreden fazla kaçak akaryakıt taşıdığı belirlendi. Tanker, Basra Körfezi'nin kuzeyinde güvenlik güçleri tarafından durdurularak, İran kıyılarına çekildi.

Mürettebat ve Sahibi Hakkında Bilgiler

Sahibi olduğu ifade edilen iri bir Irak vatandaşıyla birlikte, Hindistan uyruklu 9 mürettebat da tankerle birlikte İran'a götürüldü. Bu durum, bölgedeki akaryakıt kaçakçılığına karşı yürütülen geniş çaplı mücadelenin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Önceki Olaylar

Bu, İran'ın Basra Körfezi'nde gerçekleştirdiği akaryakıt kaçakçılığına yönelik ilk operasyon değil; 22 Temmuz'da da benzer bir Togo bandıralı tankerine el konulmuştu. İran, bu tür operasyonları artırarak, kaçak akaryakıt ticaretiyle mücadele etmeyi hedefliyor.

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