İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Suudi Arabistan'a Kutlama Mesajı

İran'dan Suudi Arabistan Kutlaması

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Suudi Arabistan'ın Ulusal Günü dolayısıyla Kral Selman bin Abdülaziz ile Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'a tebrik mesajları iletti.

Tebrik Mektupları

Resmi haber ajansı IRNA aracılığıyla yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Kral Selman ve Veliaht Prens'e ilettiği mektubunda, Suudi Ulusal Günü'nü samimi dilekleriyle kutladı.

İlişkilerin Önemi

Mektubunda iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Pezeşkiyan, dostluk ve iş birliği bağlarının önemine vurgu yaptı.