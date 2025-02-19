İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Gensoru Önergesi ile Karşılaşan Ekonomi Bakanı Himmeti'yi Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, gensoru önergesiyle karşılaşan Ekonomi Bakanı Himmeti’ye destek verdi, suçlamaları reddetti.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 15:03
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Gensoru Önergesi ile Karşılaşan Ekonomi Bakanı Himmeti'yi Ziyaret Etti

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Ekonomi Bakanı Himmeti'ye Destek Ziyareti

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, gensoru önergesi verilen Ekonomi Bakanı Abdunnasır Himmeti'ye destek vermek amacıyla Ekonomi Bakanlığına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında Pezeşkiyan, tüm ekonomik sorunların faturasını yalnızca Himmeti'ye kesmenin haksızlık olduğunu vurguladı.

Hükümet ve Parlamento İşbirliği

Pezeşkiyan, yaptığı açıklamada, "Tüm mali, bankacılık ve döviz politikaları, hükümetin ekonomi heyeti, parlamento ekonomi komiteleri başkanları ve uzmanlarla birlikte yapılan toplantılarda belirlendi. Eğer birileri suçluysa, o da biziz. Hadi, o halde gelip bizi alsınlar," dedi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, ülkedeki ekonomik sorunlara karşı duyarsız kalmakla eleştirilen Himmeti'ye destek vermek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdi. İki liderin, bakanlık düzeyindeki eylem ve planları değerlendirdiği ifade edildi.

Ekonomik Sorunlar ve Gensoru Süreci

Son haftalarda döviz ve altın kurlarında yaşanan tarihi rekorlar, özellikle doların 90 bin tümen seviyesini aşması, ekonomik sorunların derinleştiğini gözler önüne seriyor. Himmeti, bu sorunlardan hükümeti sorumlu tutan milletvekilleri tarafından gensoru önergesi ile Meclis’e sevk edilmiş, 91 milletvekilinin imzasıyla önergenin kabulü sağlanmıştı.

Bundan sonraki süreçte, Himmeti’nin 10 gün içerisinde Meclis'te hakkındaki suçlamalara karşı savunma yapması gerekiyor. Meclis Başkan Yardımcısı Ahmed Nadıri, Himmeti için azil süreci ile ilgili ilk oturumun 2 Mart'ta gerçekleşeceğini duyurdu.

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