Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Yeni Kabinesi Güvenoyu Aldı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yeni kabinesi, Meclisten güvenoyu aldı. Dışişleri, İçişleri ve Savunma Bakanları belirlendi.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 15:05
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Yeni Kabinesi Güvenoyu Aldı

İran Meclisi'nden Güvenoyu

İran Cumhuriyeti'nde, geçen ay göreve başlayan Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından önerilen yeni kabine, Meclisten eksiksiz bir güvenoyu aldı. 19 kişilik kabine listesi, Mecliste 5 gün süren tartışmaların ardından gerçekleştirilen oylamada onaylandı.

Yeni Kabinedeki Önemli İsimler

Yeni kabinede öne çıkan isimlerden bazıları şöyle:

  • Abbas Erakçi: Dışişleri Bakanı olarak göreve getirildi. Erakçi, daha önce eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve nükleer müzakerelerde Başmüzakereci olarak görev yaptı.
  • İskender Mumini: Eski Uyuşturucuyla Mücadele Teşkilatı Genel Sekreteri olan Mumini, yeni İçişleri Bakanı oldu.
  • Aziz Nasırzade: Genelkurmay Başkan Yardımcılığı ve eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevlerinde bulunmuş olan Nasırzade, Savunma Bakanı olarak atandı.
  • İsmail Hatib: Mevcut İstihbarat Bakanı, Meclisten güvenoyu alarak görevine devam etti.
  • Muhsin Paknejad: Ruhani döneminde Petrol Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Paknejad, yeni Petrol Bakanı olarak belirlendi.
  • Abdunnasır Himmeti: Eski Merkez Bankası Başkanı olan Himmeti, yeni Ekonomi Bakanı oldu.
  • Ferzane Sadık: Kadın mimar olan Sadık, Yol ve Şehircilik Bakanı olarak kabineye katıldı.

Pezeşkiyan'ın yeni hükümeti, İran'ın gelecek sorunlarıyla yüzleşmek ve ulusal çıkarları korumak adına önemli adımlar atmayı hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!