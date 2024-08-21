İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Yeni Kabinesi Güvenoyu Aldı

İran Meclisi'nden Güvenoyu
İran Cumhuriyeti'nde, geçen ay göreve başlayan Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından önerilen yeni kabine, Meclisten eksiksiz bir güvenoyu aldı. 19 kişilik kabine listesi, Mecliste 5 gün süren tartışmaların ardından gerçekleştirilen oylamada onaylandı.
Yeni Kabinedeki Önemli İsimler
Yeni kabinede öne çıkan isimlerden bazıları şöyle:
- Abbas Erakçi: Dışişleri Bakanı olarak göreve getirildi. Erakçi, daha önce eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve nükleer müzakerelerde Başmüzakereci olarak görev yaptı.
- İskender Mumini: Eski Uyuşturucuyla Mücadele Teşkilatı Genel Sekreteri olan Mumini, yeni İçişleri Bakanı oldu.
- Aziz Nasırzade: Genelkurmay Başkan Yardımcılığı ve eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevlerinde bulunmuş olan Nasırzade, Savunma Bakanı olarak atandı.
- İsmail Hatib: Mevcut İstihbarat Bakanı, Meclisten güvenoyu alarak görevine devam etti.
- Muhsin Paknejad: Ruhani döneminde Petrol Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Paknejad, yeni Petrol Bakanı olarak belirlendi.
- Abdunnasır Himmeti: Eski Merkez Bankası Başkanı olan Himmeti, yeni Ekonomi Bakanı oldu.
- Ferzane Sadık: Kadın mimar olan Sadık, Yol ve Şehircilik Bakanı olarak kabineye katıldı.
Pezeşkiyan'ın yeni hükümeti, İran'ın gelecek sorunlarıyla yüzleşmek ve ulusal çıkarları korumak adına önemli adımlar atmayı hedefliyor.