DOLAR
39,54 -0,15%
EURO
45,45 0,06%
ALTIN
4.298,55 0%
BITCOIN
4.124.671,47 0,05%

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Ulusal Birlik Vurgusu Yaptı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ulusal birlik vurgusuyla halk ve yönetim arasında iş birliğine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 14:17
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Ulusal Birlik Vurgusu Yaptı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yönetimle halk arasındaki birliğin sağlanması durumunda ülkeye hiç bir tehdidin zarar veremeyeceğini ifade etti. Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında verdiği mesajda, "Eğer halk bizimle birlikte olursa, hiçbir sorun ülkeyi tehdit edemez. Bu nedenle tüm adımlar ulusal birliği koruma yönünde atılmalıdır," dedi.

Cumhurbaşkanı, İsrail’in son saldırıları sırasında özellikle komşu ülkeler ile diğer ulusların gösterdiği dayanışma ve yardım tekliflerine de teşekkür etti.

Toplantının sonunda, Pezeşkiyan, tüm yetkilileri güvenlik ve koruma ilkelerine azami dikkat göstermeleri ve ilgili mercilerin talimatlarına uygun hareket etmeleri konusunda uyardı.

İsrail'in Saldırıları ve Sonuçları

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler ve ordunun üst komuta kademesine yönelik geniş çaplı saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Toplam sivil kaybın 224 olarak açıklandığı öğrenildi.

İran ordusu, İsrail’e balistik füzelerle misilleme yaparak 24 kişinin ölümüne ve 500'den fazla kişinin yaralanmasına sebep oldu. Bu süreçte Türkiye başta olmak üzere birçok ülke İsrail'i kınadı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, kabine toplantısında ulusal birlik mesajı verdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, kabine toplantısında ulusal birlik mesajı verdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, kabine toplantısında ulusal birlik mesajı verdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, kabine toplantısında ulusal birlik mesajı verdi.

İLGİLİ HABERLER

TEB'den 3.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı: Otomatik Fatura Ödemeleriyle Tasarruf Edin!

Halkbank, Evlilik İçin 10.000 TL Destek Sağlıyor!

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da Depremzede Sporculara Ödül Töreni
2
Muğla Valisi Akbıyık'tan Marmaris'teki Eğlence Mekanlarına İlişkin Açıklamalar
3
Tekirdağ'ın Lavanta Tarlaları, Fotoğraf Tutkunlarına İlham Veriyor
4
Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
5
İzmir Kemalpaşa'da Ağaçlık Alanda Yangın: Bir Ev Küle Döndü
6
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Ulusal Birlik Vurgusu Yaptı
7
Kocaeli'deki Tarım Yangınında 150 Dönüm Alan Zarar Gördü

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

THY 70.000 TL Maaşla Yeni Kabin Memuru Alımı Başlattı!

Halkbank'tan Emeklilere Özel Yeni Kampanya: Mutlu Emekli Kredisi!

Bakan Yumaklı'dan 18.000 Kişiye Yeni Umut: 10,2 Milyar TL Destek Paketi Açıklandı

Otomobil Alacaklara 12 Gün Uyarısı: Temmuz'da Fiyat Artışları Başlıyor

Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

Devlet, Antalya'daki Genç Çiftlere Faizsiz Kredi Desteği Sağlayacak!

Halkbank, Evlilik İçin 10.000 TL Destek Sağlıyor!

TEB'den 3.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı: Otomatik Fatura Ödemeleriyle Tasarruf Edin!

Edirne'de Cuma Günü Sağanak Yağış Alarmı!

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: İlçe İlçe Planlar Açıklandı