İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Ulusal Birlik Vurgusu Yaptı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yönetimle halk arasındaki birliğin sağlanması durumunda ülkeye hiç bir tehdidin zarar veremeyeceğini ifade etti. Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında verdiği mesajda, "Eğer halk bizimle birlikte olursa, hiçbir sorun ülkeyi tehdit edemez. Bu nedenle tüm adımlar ulusal birliği koruma yönünde atılmalıdır," dedi.

Cumhurbaşkanı, İsrail’in son saldırıları sırasında özellikle komşu ülkeler ile diğer ulusların gösterdiği dayanışma ve yardım tekliflerine de teşekkür etti.

Toplantının sonunda, Pezeşkiyan, tüm yetkilileri güvenlik ve koruma ilkelerine azami dikkat göstermeleri ve ilgili mercilerin talimatlarına uygun hareket etmeleri konusunda uyardı.

İsrail'in Saldırıları ve Sonuçları

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler ve ordunun üst komuta kademesine yönelik geniş çaplı saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Toplam sivil kaybın 224 olarak açıklandığı öğrenildi.

İran ordusu, İsrail’e balistik füzelerle misilleme yaparak 24 kişinin ölümüne ve 500'den fazla kişinin yaralanmasına sebep oldu. Bu süreçte Türkiye başta olmak üzere birçok ülke İsrail'i kınadı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, kabine toplantısında ulusal birlik mesajı verdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, kabine toplantısında ulusal birlik mesajı verdi.