İran Cumhurbaşkanı ve Katar Emiri Arasında İlişkilerin Güçlendirilmesi Teması

İran ve Katar, bölgede iş birliğini arttırma ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruma konularında ortak görüş bildirdi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 18:02
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 18:02
İran Cumhurbaşkanı ve Katar Emiri Arasında İlişkilerin Güçlendirilmesi Teması

İran ve Katar'dan Güçlü İş Birliği Mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Tahran’daki görüşmelerin ardından gerçekleştirilen ortak basın toplantısında konuşan Pezeşkiyan, her iki ülkenin ortak çıkarlarını sağlamak amacıyla çeşitli ikili konular üzerinde durduklarını belirtti.

Komşuluk İlişkileri ve Ortak Çıkarlar

Pezeşkiyan, komşu ülkelerle ilişkilerin güçlendirilmesinin İran'ın temel politikası olduğunu ifade ederek, "Ekonomik, siyasi, kültürel, askeri ve güvenlik alanlarında ilişkilerimizi geliştirmek önceliğimizdir. Bu bağlamda dost ve kardeş Katar'ın özel bir önemi bulunmaktadır," dedi.

Suriye ve Filistin Problemleri

Görüşmelerde Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemine de değinen Pezeşkiyan, Suriye halkının kendi kaderini tayin etme sürecine katılımının gerekliliğini vurguladı. Ayrıca, Katar'ın Gazze'de ateşkes sağlamak için yürüttüğü arabuluculuk çabalarını takdir ettiklerini belirten Pezeşkiyan, İslam ülkelerinin Gazze halkının yaşadığı sıkıntıları azaltmak adına daha faal önlemler alması gerektiğini dile getirdi.

Yapıcı Diyalog ile Anlaşmazlıkların Çözümü

Ortak basın toplantısında konuşan Katar Emiri Şeyh Temim, İran ile komşu ilişkilerini geliştirme yaklaşımını memnuniyetle karşıladıklarını ve karşılıklı ekonomik iş birliği fırsatlarını artırmaları gerektiğini vurguladı. "Mevcut anlaşmazlıkların çözümünde en iyi yol yapıcı diyalogdur," diyen Şeyh Temim, iki ülke arasında sağlanan iş birliğinin geleceği için umutlu olduğunu ifade etti.

Gazze’deki Ateşkes Vurgusu

Filistin konusunu da ele alan Şeyh Temim, Gazze'deki ateşkes anlaşmasına uyulması gerektiğine dikkat çekti. "Ateşkes, Gazze'deki sivillerin çektiği acılara son verecek ve İsrail saldırıları sonucunda zarar gören kentin yeniden inşası için gerekli koşulları sağlayacaktır," dedi.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Buca'da Köpeklerden Kaçan Kişi ve Yakınlarını Bıçaklayan İki Şüpheli Tutuklandı
2
İzmir'deki Patlama Davasında İlk Duruşma Gerçekleşti: 3 Sanık Hakim Karşısında
3
İztuzu Plajı, Tripadvisor'un 2025 'Gezginlerin Seçimi' Listesinde 14. Sırada
4
Isparta'da Yaban Hayatı Fotokapana Yansıdı: Alageyikler ve Kurtlar Görüntülendi
5
İran Cumhurbaşkanı ve Katar Emiri Arasında İlişkilerin Güçlendirilmesi Teması
6
Bakan Göktaş, TOBB ve TİSK Heyetleriyle Aile Dostu Çalışma Hayatı Üzerine Görüşmeler Yaptı
7
Bahreyn'de 'İslam Dünyasının Diyaloğu' Konferansı Başladı

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!