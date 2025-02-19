İran Cumhurbaşkanı ve Katar Emiri Arasında İlişkilerin Güçlendirilmesi Teması

İran ve Katar'dan Güçlü İş Birliği Mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Tahran’daki görüşmelerin ardından gerçekleştirilen ortak basın toplantısında konuşan Pezeşkiyan, her iki ülkenin ortak çıkarlarını sağlamak amacıyla çeşitli ikili konular üzerinde durduklarını belirtti.

Komşuluk İlişkileri ve Ortak Çıkarlar

Pezeşkiyan, komşu ülkelerle ilişkilerin güçlendirilmesinin İran'ın temel politikası olduğunu ifade ederek, "Ekonomik, siyasi, kültürel, askeri ve güvenlik alanlarında ilişkilerimizi geliştirmek önceliğimizdir. Bu bağlamda dost ve kardeş Katar'ın özel bir önemi bulunmaktadır," dedi.

Suriye ve Filistin Problemleri

Görüşmelerde Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemine de değinen Pezeşkiyan, Suriye halkının kendi kaderini tayin etme sürecine katılımının gerekliliğini vurguladı. Ayrıca, Katar'ın Gazze'de ateşkes sağlamak için yürüttüğü arabuluculuk çabalarını takdir ettiklerini belirten Pezeşkiyan, İslam ülkelerinin Gazze halkının yaşadığı sıkıntıları azaltmak adına daha faal önlemler alması gerektiğini dile getirdi.

Yapıcı Diyalog ile Anlaşmazlıkların Çözümü

Ortak basın toplantısında konuşan Katar Emiri Şeyh Temim, İran ile komşu ilişkilerini geliştirme yaklaşımını memnuniyetle karşıladıklarını ve karşılıklı ekonomik iş birliği fırsatlarını artırmaları gerektiğini vurguladı. "Mevcut anlaşmazlıkların çözümünde en iyi yol yapıcı diyalogdur," diyen Şeyh Temim, iki ülke arasında sağlanan iş birliğinin geleceği için umutlu olduğunu ifade etti.

Gazze’deki Ateşkes Vurgusu

Filistin konusunu da ele alan Şeyh Temim, Gazze'deki ateşkes anlaşmasına uyulması gerektiğine dikkat çekti. "Ateşkes, Gazze'deki sivillerin çektiği acılara son verecek ve İsrail saldırıları sonucunda zarar gören kentin yeniden inşası için gerekli koşulları sağlayacaktır," dedi.