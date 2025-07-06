İran'da Aşura Günü Etkinlikleri: Matem Törenleri Yoğun İlgi Gördü

İran'da, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin Kerbela'da şehit edilmesinin 1386'ncı yılı dolayısıyla Aşura Günü etkinlikleri büyük bir coşkuyla kutlandı. Tahran'da düzenlenen törenlere çok sayıda kişi katıldı.

Hicri takvimle Muharrem ayının 10. gününde gerçekleştirilen anma etkinlikleri, İran'ın birçok kentinde düzenlendi. Tahran'daki etkinlikler kapsamında, çeşitli noktalarda matem törenleri yapıldı. Bu törenlerin en büyüğü, kentin güneyindeki Tahran Büyük Pazarı'nda gerçekleştirildi. Burada, katılımcılar ilahiler okuyarak ve "Ya Hüseyin" diye feryat ederek duygusal anlar yaşadı.

Binlerce kişinin katıldığı törende öğle namazı da kılındı ve Kerbela hadisesi canlandırıldı. Ayrıca, İran kültüründe önemli bir yer tutan Taziye Gösterisi adı verilen orta oyununda, Hazreti Hüseyin'in çadırını temsil eden bir çadır kuruldu. Bu çadır, düşmanları temsil eden oyuncular tarafından ateşe verildi.

Diğer yandan, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da Tebriz'deki Aşura törenlerine katıldı. Pezeşkiyan, Tebriz İmam Humeyni Camisi'ndeki etkinlikte yer aldı.

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin Kerbela'da şehit edilmesinin 1386'ncı yılı nedeniyle İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Aşura törenlerine çok sayıda kişi katıldı. Tahran'da Aşura günü için çeşitli noktalarda matem törenleri yapıldı.

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin Kerbela'da şehit edilmesinin 1386'ncı yılı nedeniyle İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Aşura törenlerine çok sayıda kişi katıldı. Tahran'da Aşura günü için çeşitli noktalarda matem törenleri yapıldı.