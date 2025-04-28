İran'da Bender Abbas Limanı'ndaki Patlamada Can Kaybı 65'e Yükseldi

İran'da Limandaki Patlama Sonrası Can Kaybı Artıyor

İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda, 26 Nisan'da meydana gelen patlamada can kaybı 65'e yükseldi. Yangın, 2 gün süren yoğun çalışmaların ardından tamamen söndürüldü.

Yetkililer Açıklama Yaptı

İran devlet televizyonuna göre, Hürmüzgan Valisi Mohammed Aşuri, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ta hayatını kaybeden kişi sayısının 65'e çıktığını bildirdi. Vali Aşuri, "Yangın tamamen söndürüldü. Önceliğimiz patlama alanında hayatını kaybedenlerin cenazelerine ulaşmak." şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı'ndan Korkutan Açıklama

İran İçişleri Bakanı İskender Mumini, patlamanın "güvenlik önlemlerine uyulmaması ve ihmal" gibi eksikliklerden kaynaklandığını duyurdu. Olayın meydana geldiği gün, limandaki bazı konteynerlerin patlaması sonucunda 46 can kaybı ve 1000'i aşan yaralı sayısı bildirilmişti.

Olayın Seyri ve Güvenlik Endişeleri

Olay bölgesinden gelen görüntülerde, limanın büyük bir kısmının ciddi hasar aldığı görülüyor. İranlı yetkililer, patlamanın sabote edildiğine dair herhangi bir bulgu olmadığına dikkat çekti.

İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda 26 Nisan'da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükselirken yangın 2 gün süren çalışmaların ardından tamamen söndürüldü. Limanın bir kısmının büyük hasar aldığı görülürken İran Kızılay bölgedeki çalışmalarına devam etti.

İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda 26 Nisan'da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükselirken yangın 2 gün süren çalışmaların ardından tamamen söndürüldü. Limanın bir kısmının büyük hasar aldığı görülürken İran Kızılay bölgedeki çalışmalarına devam etti.