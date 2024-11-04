İran'da Cayrokopter Kazası: 3 Asker Hayatını Kaybetti

İran'da Cayrokopter Kazası

İran'da, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Sirkan kentinde meydana gelen cayrokopter kazasında, Devrim Muhafızları Ordusu'na mensup bir tuğgeneral ve iki asker hayatlarını kaybetti.

Kazanın Detayları

Kaza, Afganistan sınırının güneydoğusundaki Sirkan kentinde gerçekleşti. Olayla ilgili olarak, Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazada Gülistan Eyaleti Neyneva Tugay Komutanı Tuğgeneral Hamid Mazenderani ve Hamid Cendeki adlı askerlerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Duyulan Üzüntü

Yaşanan bu trajik olay, İran'da büyük bir üzüntüyle karşılandı. Olayın detayları ile ilgili soruşturma devam ediyor.