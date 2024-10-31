İran'da Hizbullah Lideri İçin Anma Töreni

İran'da Anma Töreni

İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında hayatını kaybeden Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyyuddin için anma töreni düzenlendi. Tahran'daki İmam Cafer-i Sadık camisinde gerçekleştirilen etkinlikte, üst düzey yetkililerin katılımı dikkat çekti.

Üst Düzey Yetkililer Katıldı

Törene, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei ve Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral İsmail Kaani gibi birçok üst düzey sivil ve askeri yetkili katıldı.

Safiyyuddin'in Ailesi ve Destekçiler

Hizbullah'ın Tahran'daki temsilcisi ve merhum liderin kardeşi Abdullah Safiyyuddin, ayrıca Hamas'ın Tahran'daki temsilcisi Halid Kaddumi de törende yer aldı. Katılımcılar, İran ve Filistin bayrakları ile Hizbullah flamaları taşıdılar.

İsrail ve ABD'ye Tepkiler

Tören boyunca halk, İsrail ve ABD karşıtı sloganlar atarak protesto gösterisi yaptı.

İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında hayatını kaybeden Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyyuddin için İran'ın başkenti Tahran'da üst düzey yetkililerin katılımıyla anma töreni düzenlendi.

İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında hayatını kaybeden Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyyuddin için İran'ın başkenti Tahran'da üst düzey yetkililerin katılımıyla anma töreni düzenlendi.