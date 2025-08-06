İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Gibi Tatil

Küresel sıcaklıkların yükselmesi ile birlikte, İran'da yazın en sert sıcak hava dalgalarından biri ile mücadele ediliyor. Bu durum, halkın yaşam mücadelesini giderek zorlaştırırken, hükümet de yeni tedbirler almak zorunda kaldı.

20 Eyalette Kamu Tatili Duyuruldu

İran hükümeti, artan sıcaklıklar ve buna bağlı enerji tüketiminin zirveye ulaşması üzerine, 20 eyalette kamu kurum ve kuruluşlarında zorunlu tatil kararı aldı. Bu tatil, 6 Ağustos Çarşamba günü başlamak üzere yürürlüğe girdi. Ülkenin en kalabalık ve sanayileşmiş bölgeleri de dahil olmak üzere geniş bir coğrafyada, kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

Sıcaklık Haritası: Tatil İlan Edilen Eyaletler

Tatil ilan edilen eyaletler arasında Tahran, Fars, Erdebil, Kohguliye-Buyer Ahmed, Gülistan, Rezevi Horasan, Çaharmahal-Bahtiyari, Buşehr, Güney Horasan, Yezd, İsfahan, Hürmüzgan, Kirman, El Borz, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Simnan, İylam, Kum ve Giylan yer alıyor.

Tahran'da Enerji Krizi

Başkent Tahran, sıcak hava dalgasının en sert şekilde hissedildiği merkezlerden biri olarak, elektrik şebekesinde bir çöküş riski ile karşı karşıya kaldı. Milyonlarca klimanın aynı anda çalışması enerji sistemini zorlamakta. Enerji Bakanlığı, bu durumun önüne geçmek için başkentte planlı elektrik kesintileri uygulamaya başladı.

Tasarruf Çağrıları Arttı

Tahran'da günde iki saati bulan dönüşümlü elektrik kesintileri, halkın günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Yetkililer, enerji talebinin kontrol altına alınmaya çalışıldığı bu süreçte halka sık sık "tasarruf" çağrısında bulunuyor. Klimaların daha düşük ayarda çalıştırılması ve gereksiz elektrikli aletlerin kapatılması gibi uyarılar, devlet televizyonu ve radyolarından aralıksız olarak duyuruluyor.