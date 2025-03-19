İran'da Mahsur Kalan Japonların Kurtarılmasının 40. Yılı Törenle Kutlandı

İran-Irak Savaşı sırasında mahsur kalan Japon vatandaşlarının Türkiye tarafından kurtarılmasının 40. yıldönümünde anlam dolu bir tören düzenlendi.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 17:42
İran'da Mahsur Kalan Japonların Kurtarılmasının 40. Yılı Törenle Kutlandı

İran'da Mahsur Kalan Japonların Kurtarılmasıyla İlgili Anma Töreni

İran-Irak Savaşı sırasında Tahran'dan Türkiye'nin gerçekleştirdiği kurtarma operasyonuyla tahliye edilen Japon vatandaşlarının 40. yıl dönümü, Japonya'nın güney batısındaki Şimonoseki'de düzenlenen bir törenle kutlandı.

Tahran'da 1985 yılında yaşanan olay, Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla gerçekleştirilen kurtarma operasyonuyla hafızalara kazındı. Orhan Suyolcu Anıt Parkı'nda gerçekleştirilen tören, iki ülke arasındaki derin bağların ve Türk halkının gösterdiği cesaretin anısını yaşattı.

Büyükelçi Miyajima'nın Vurguları

Törende, eski Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima Akio, Türk halkının cesaretine ve şefkatine duyduğu minnettarlığı dile getirirken, iki ülke arasındaki historische bağların önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Miyajima, "Dost kara günde belli olur. Türkiye ile Japonya coğrafi olarak birbirine uzak fakat kalplerimiz yakındır. Türkiye ve Japonya, iki devlet tek yürektir" diyerek dostluğun önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi'nden Açıklama

Törende yazılı bir açıklama yapan Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, 1985 yılında uluslararası hava sahasının tehlikeli hale gelmesi sonucu çoğu ülkeden vatandaşların tahliye edildiğini hatırlattı. Büyükelçi, Tahran'daki Japon vatandaşları için acil bir tahliye imkanı olmadığına ve bu süreçte Türk hükümetinin gösterdiği üst düzey insani yardıma vurgu yaptı.

Ertuğrul, "Bu olay, Türk-Japon dostluğunun en güzel örneklerinden biridir ve geçmişte yaşanan Ertuğrul Fırkateyni kazasının ardından gelen bu kurtarma operasyonu, dostluğumuzun kalıcı bir nişanesi olarak anılmalıdır" dedi.

Çiçek Bırakma Töreni ve Temsili Anlamı

Tören; Japon halkının Türkiye'ye duyduğu minnettarlığın ve iki ülke arasındaki işbirliğinin simgesi olan bir çiçek bırakma saygı duruşuyla sona erdi. Japonya Temsilciler Meclisi Üyesi Ichiro Aisawa, Türkiye'nin Japon vatandaşlarını kurtarmasının tarihsel bağların en önemli simgelerinden biri olduğunu belirtti.

Tahliye Operasyonunun Detayları

Mart 1985'te, Irak'ın askeri ve sivil uçaklarla ilgili saldırı tehdidiyle yüzlerce Japon vatandaşı Tahran'da mahsur kalmıştı. O dönemde Türk hükümetinin liderliğindeki Turgut Özal, 215 Japon vatandaşını kurtarmak için THY uçağı göndermiştir.

Şimonoseki'deki anıt parka adı verilen pilot Orhan Suyolcu, mahsur kalan Japonları güvenli bir şekilde taşıyan uçuşa liderlik etti ve uçak Türk hava sahasına girdiğinde kaptanın "Türkiye'ye hoş geldiniz!" anonsunu yapmasıyla yolcular büyük bir rahatlama yaşadı.

İran-Irak Savaşı sırasında Tahran'dan Türkiye'nin kurtarma operasyonuyla Japon vatandaşlarının...

İran-Irak Savaşı sırasında Tahran'dan Türkiye'nin kurtarma operasyonuyla Japon vatandaşlarının tahliye edilmesinin 40. yıl dönümünde Japonya'da tören düzenlendi. İran'ın başkenti Tahran'da 1985'te mahsur kalan Japon vatandaşlarının Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla tahliye edilmelerinin yıl dönümünde Japonya'nın güney batısındaki Şimonoseki'de çiçek bırakma töreni yapıldı. İstanbul'un kardeş şehri Şimonoseki'de bulunan Orhan Suyolcu Anıt Parkı'nda düzenlenen törende, THY'nin 40 yıl önce mahsur kalan Japon vatandaşları için gösterdiği çabalar ve Türkiye ile Japonya arasındaki derin bağlar hatırlatıldı.

İran-Irak Savaşı sırasında Tahran'dan Türkiye'nin kurtarma operasyonuyla Japon vatandaşlarının...

İran-Irak Savaşı sırasında Tahran'dan Türkiye'nin kurtarma operasyonuyla Japon vatandaşlarının tahliye edilmesinin 40. yıl dönümünde Japonya'da tören düzenlendi. İran'ın başkenti Tahran'da 1985'te mahsur kalan Japon vatandaşlarının Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla tahliye edilmelerinin yıl dönümünde Japonya'nın güney batısındaki Şimonoseki'de çiçek bırakma töreni yapıldı. İstanbul'un kardeş şehri Şimonoseki'de bulunan Orhan Suyolcu Anıt Parkı'nda düzenlenen törende, THY'nin 40 yıl önce mahsur kalan Japon vatandaşları için gösterdiği çabalar ve Türkiye ile Japonya arasındaki derin bağlar hatırlatıldı.

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