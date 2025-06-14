İran'da Protesto Gösterileri: Binlerce Kişi 'İntikam' Sloganları Attı

İran'da bugün gerçekleştirilen Gadir-i Hum Bayramı kutlamaları, İsrail'in sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırılarının ardından protesto gösterilerine dönüştü. Başkent Tahran'da, İsrail ve ABD'ye karşı binlerce kişinin katıldığı yürüyüşler dikkat çekti.

Azadi ve İmam Hüseyin Meydanları'ndan hareket eden kalabalık, İnkılap Meydanı'nda toplanarak gösteri yaptı. Protestolar sırasında, İran yönetiminin İsrail’in saldırılarına karşı yürüttüğü füze operasyonlarına teşekkür eden göstericiler, daha güçlü saldırılar yapılması çağrısında bulunarak 'İntikam, intikam' sloganları attı.

Ellerinde bayraklar ve Ayetullah Ali Hamaney'in posterleriyle yürüyen kalabalık, öfkelerini her fırsatta dile getirdi.

Her yıl Şii Müslümanlar tarafından kutlanan Gadir-i Hum Bayramı, Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılıyor. Ancak bu yıl, İsrail'in saldırıları sebebiyle kutlamalar yerine protestolarla gündeme geldi.

İran'da bugün yapılması planlanan dini bayramlardan Gadir-i Hum kutlamaları İsrail'in sivil yerleşim yerlerini de hedef alan saldırıları sonrasında İsrail ve ABD'ye karşı binlerce kişinin katıldığı protesto yürüyüşlerine dönüştü. Başkent Tahran'daki Azadi ve İmam Hüseyin Meydanlarından yürüyüşe geçen binlerce kişi İnkılap Meydanı'nda buluştu. İran'ın İsrail'in saldırılarına karşılık gerçekleştirdiği füze operasyonlarından dolayı yetkililere teşekkür eden göstericiler, İsrail'e karşı daha güçlü saldırılar yapılması çağrısında bulunarak, "İntikam, intikam" sloganları attı. Göstericiler, ellerinde bayraklarla İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in posterlerini taşıdı.

İran'da bugün yapılması planlanan dini bayramlardan Gadir-i Hum kutlamaları İsrail'in sivil yerleşim yerlerini de hedef alan saldırıları sonrasında İsrail ve ABD'ye karşı binlerce kişinin katıldığı protesto yürüyüşlerine dönüştü. Başkent Tahran'daki Azadi ve İmam Hüseyin Meydanlarından yürüyüşe geçen binlerce kişi İnkılap Meydanı'nda buluştu. İran'ın İsrail'in saldırılarına karşılık gerçekleştirdiği füze operasyonlarından dolayı yetkililere teşekkür eden göstericiler, İsrail'e karşı daha güçlü saldırılar yapılması çağrısında bulunarak, "İntikam, intikam" sloganları attı. Göstericiler, ellerinde bayraklarla İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in posterlerini taşıdı.