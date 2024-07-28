İran'da Reformist Lider Arif, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Olarak Atandı

İran'da Önemli Bir Atama

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, reformist hareketin önünde gelen isimlerinden Muhammed Rıza Arif'i Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı olarak atadı. Bu atama, Arif'in uzun yıllar süren siyasi kariyerindeki önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Arif'in Siyasi Geçmişi

Muhammed Rıza Arif, 1951 yılında İran’ın Yezd kentinde doğmuştur. Yüksek lisansını ve doktorasını Stanford Üniversitesi'nde elektrik ve iletişim mühendisliği alanında tamamladıktan sonra, siyasi kariyerine 1979'daki İran Devrimi'nden önce başlamıştır. Devrim sırasında Şah rejimine karşı mücadele eden Arif, bu süreçte birçok kez tutuklanmıştır.

Revolution sonrası yönetimde önemli rollerde yer alan Arif, 1981 yılında İran Telekomünikasyon Şirketi Başkan Vekili olarak görev aldı. Muhammed Hatemi döneminde ise 1997 yılında İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı olarak atandı ve 2001'de yeniden Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Seçimlerdeki Rolü ve Meclis Üyeliği

Reformistlerin Politika Yapıcı Konseyi Başkanı olarak görev yapan Arif, 2013 yılında cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını açıklamış, ancak Hatemi’nin isteği üzerine adaylıktan çekilmiştir. 2016 milletvekili seçimlerinde Tahran'dan birinci sırada Meclis'e girerek ülke genelindeki en yüksek oyu almayı başarmıştır.

Ayrıca, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi olarak da görev yapan Arif, 2002 yılından bu yana Meclis ve Anayasa Koruyucular Konseyi arasındaki anlaşmazlıkları çözmede önemli bir rol üstlenmektedir.