İran'daki Kadın Polislerin Genç Kızlara Müdahalesi Büyük Tepki Çekti

İran'da Başörtüsü Kuralına Tepki

İran'da, kadın polis memurlarının zorunlu başörtüsü kuralına uymadıkları gerekçesiyle iki genç kıza uyguladığı müdahale, geniş bir kamuoyunun tepkisini topladı.

Olayın Gelişimi

Tahran'da 21 Haziran'da gerçekleşen olay, sosyal medyada yayılan görüntülerle gündeme geldi. Bu görüntülerde, iki genç kızın kadın polis memurları tarafından zorla bir polis aracına bindirilmeye çalışıldığı görülüyor.

Yaşanan Arbede

Görüntülerde, başörtüsü takmayan genç kızların önünü kesen kadın polislerin, kızları araca bindirmeye çalıştığı, bir kızın polislere direnmeden araca bindiği, diğerinin ise mücadele ettiği ve zorla aracın içine alındığı ortaya çıktı.

Tepkiler ve Soruşturma

Söz konusu olayın ardından sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi. Duruma yönelik açıklama yapan Tahran Askeri Savcılığı, görüntülerin doğruluğunun teyit edildiğini belirtti. Ayrıca, fiziki şiddet uygulayan kadın polislerin kimliklerinin tespit edilerek soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Sonuç olarak, başörtüsü zorunluluğu ve kadın hakları üzerine tartışmaların yeniden alevlenmesine neden olan bu olay, İran'da önemli bir toplumsal mesele haline geldi.