Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İran'daki Kadın Polislerin Genç Kızlara Müdahalesi Büyük Tepki Çekti

Tahran'da kadın polislerin başörtüsü nedeniyle genç kızlara müdahalesi sonrası soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 14:13
İran'daki Kadın Polislerin Genç Kızlara Müdahalesi Büyük Tepki Çekti

İran'da Başörtüsü Kuralına Tepki

İran'da, kadın polis memurlarının zorunlu başörtüsü kuralına uymadıkları gerekçesiyle iki genç kıza uyguladığı müdahale, geniş bir kamuoyunun tepkisini topladı.

Olayın Gelişimi

Tahran'da 21 Haziran'da gerçekleşen olay, sosyal medyada yayılan görüntülerle gündeme geldi. Bu görüntülerde, iki genç kızın kadın polis memurları tarafından zorla bir polis aracına bindirilmeye çalışıldığı görülüyor.

Yaşanan Arbede

Görüntülerde, başörtüsü takmayan genç kızların önünü kesen kadın polislerin, kızları araca bindirmeye çalıştığı, bir kızın polislere direnmeden araca bindiği, diğerinin ise mücadele ettiği ve zorla aracın içine alındığı ortaya çıktı.

Tepkiler ve Soruşturma

Söz konusu olayın ardından sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi. Duruma yönelik açıklama yapan Tahran Askeri Savcılığı, görüntülerin doğruluğunun teyit edildiğini belirtti. Ayrıca, fiziki şiddet uygulayan kadın polislerin kimliklerinin tespit edilerek soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Sonuç olarak, başörtüsü zorunluluğu ve kadın hakları üzerine tartışmaların yeniden alevlenmesine neden olan bu olay, İran'da önemli bir toplumsal mesele haline geldi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak

Taşıt kredisi faizleri 2'den düştü! Ağustos'ta araçlar Dacia Finans'tan

Bugünün en şanslı burçları ortaya çıktı! 8 Ağustos 2024 günlük burç yorumları

İster kendi evini yap, ister yatırım yap! Milli Emlak 15.000 TL’ye arsa satışı müjdesini verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor

Araç hayali olana müjde! Vakıfbank ötelemeli kredi kampanyasını patlattı

Taşıt kredisi faizleri 2'den düştü! Ağustos'ta araçlar Dacia Finans'tan

1-2 çocuklu hanelere müjde! Aile Destek Programı artarak geri geldi! 1860 TL ödenecek

Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı

Bugünün en şanslı burçları ortaya çıktı! 8 Ağustos 2024 günlük burç yorumları

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak

ŞOK'a 10 Ağustos 2024'de indirimin ağababası geliyor! Yatak odaları, çocuk odaları bayram edecek

O şartı sağlayana GİBTÜ’de yüksek maaş ile memur olma şansı açıklandı! İşte istenen koşullar

Resmi Gazete de dün gece onaylandı! TÜBİTAK’tan dev maaşlı personel alımı başladı

Düşük puanla belediye memuru olma şartı açıklandı!

İster kendi evini yap, ister yatırım yap! Milli Emlak 15.000 TL’ye arsa satışı müjdesini verdi