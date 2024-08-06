İran'dan Batı Uçuşları İle İlgili Uyarı İddialarına Yanıt

İran'dan Uçuş Güvenliği Açıklaması

İran, batısındaki uçuşlara ilişkin yayılan uyarı iddialarını kesin bir dille reddetti. Ülkenin sivil havacılık otoritesi, hava yolu şirketlerine böyle bir NOTAM yayınlanmadığını duyurdu.

Said Çelenderi'nin Açıklamaları

Tahran İmam Humeyni Havalimanı Genel Müdürü Said Çelenderi, "Sivil Havacılık Kurumu, İran'ın batısı için uçuş güvenliği konusunda herhangi bir uyarı vermeyecek. Bu, yalnızca asılsız dedikodular arasında yer alıyor," şeklinde konuştu.

Medya Yansımaları

Geçtiğimiz günlerde, İran'da hava yolu şirketlerine batı bölgesindeki uçuşlar için güvenlik uyarıları yapılacağına dair basında çeşitli haberler çıkmıştı. Ancak, yetkililer bu iddiaları yalanlayarak, güvenlik durumunun stabil olduğunu vurguladı.