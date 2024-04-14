İran'dan İsrail'e dün geceki saldırı sonrası yeni tehdit

İsrail'in 1 Nisan'daki Şam'daki İran konsolosluğuna düzenlediği saldırıya karşılık olarak İran, dün gece saatlerinde İsrail'e saldırdı. İran Genelkurmay Başkanı, İsrail'in olası bir misilleme durumunda İran'ın tepkisinin daha büyük olacağını açıkladı. İsrail Devlet Televizyonu, İran'ın dün akşam saatlerinde insansız hava araçlarıyla İsrail'e saldırdığını duyurdu. Bu saldırının ardından çevredeki birçok ülke hava sahasını kapattı.

İran BM Daimi Temsilciliği, "Konunun sona erdiğini kabul edebiliriz. Ancak İsrail rejiminin yeni bir hata yapması halinde, İran'ın yanıtı çok daha sert olacaktır." şeklinde açıklama yaptı.

Saldırının ardından İran'dan yeni bir açıklama geldi. Devlet televizyonuna konuşan Tümgeneral Muhammed Bagheri, "İsrail, İran'a karşı bir misilleme yaparsa tepkimiz, bu geceki askeri müdahaleden çok daha büyük olacaktır." dedi. Bagheri ayrıca ABD'yi İsrail'i desteklememesi konusunda uyardı.