İran'dan Nijer'deki Terör Saldırısına Kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Nijer'de bir camiye düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı. İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Bekayi, terör eyleminin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, Bekayi, bu tür saldırıların uluslararası hukuk normları ve insan hakları ile kesinlikle uyumsuz olduğunu vurguladı. Aynı zamanda, saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine ve Nijer halkı ile hükümetine başsağlığı diledi.

Nijer'in güneybatısındaki Kokorou bölgesindeki Fonbita köyünde gerçekleşen saldırıda en az 44 kişi hayatını kaybetti ve 4'ü ağır 13 kişi yaralandı. Bu acı olay sonucunda ülkede 3 gün ulusal yas ilan edildi.

Sahel bölgesindeki Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda El Kaide ile DEAŞ bağlantılı grupların saldırılarına maruz kalmaktadır.