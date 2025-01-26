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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Afganistan'da Su ve Göçmen Sorunlarını Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Afganistan'daki göçmen dönüşü ve su kaynakları sorunlarını ele almak üzere Kabil'i ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 16:00
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Afganistan'da Su ve Göçmen Sorunlarını Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Erakçi'nin Afganistan Ziyareti

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Afganistan'a yaptığı resmi ziyarette, Afgan yetkililerle göçmenlerin geri dönüşü ve iki ülke arasındaki su kaynaklı sorunları masaya yatırdı.

Bir günlük ziyaret çerçevesinde başkent Kabil'i ziyaret eden Erakçi, Afganistan geçici hükümeti Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund ve Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerin Detayları

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, görüşmelerde Türkiye'deki Afgan göçmenlerin geri dönüşü ve Hilmend Nehri Su Anlaşması'ndan kaynaklanan sorunlar ele alındı. Afganistan Hükümet Sarayı'ndan yapılan açıklamada ise, tarafların ekonomik ve diplomatik ilişkilerin geliştirilmesinin önemine dikkat çektiği bildirildi.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Afganistan'da güvenliğin sağlanmasına duyduğu memnuniyeti ifade ederken, Afganistan'ın iç işlerine müdahil olma niyetinde olmadıklarını vurguladı. Bunun yanı sıra, Hilmend Nehri Su Anlaşması'nın tam olarak uygulanması gerektiğini belirtti.

Afgan Yetkililerden Açıklamalar

Afganistan geçici hükümeti Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund ise, İran'ın su hakkına zarar verme gibi bir niyetlerinin bulunmadığını ifade etti. Ancak, İran'daki Afgan göçmenlere yönelik kötü muamele ve idam uygulamalarının toplumda tepki topladığını dile getirdi. Ahund, Afgan göçmenlere iyi davranılması gerektiğini belirtti.

Ahund, iki ülke arasındaki sorunların çözümünün zaman alabileceğini, bu nedenle diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi ve karşılıklı anlayış temeli üzerinden tartışmaların sürdürülmesi için daha sık bir araya gelinmesi gerektiğini vurguladı.

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