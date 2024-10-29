İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den Almanya'ya Sert Tepki

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, terör eylemleri nedeniyle idam edilen Almanya-İran vatandaşı hakkında yapılan Berlin'den gelen tepkiler karşısında sert bir yanıt verdi. Erakçi, X sosyal medya platformunda paylaştığı mesajda, "Almanya tarafından desteklense bile İran'da hiçbir terörist dokunulmaz değildir. Çocuk katillerini ve teröristleri desteklemeyi bırakın." ifadelerini kullandı.

Çocukların Hayatını Kaybetmesine Neden Olan Terör Saldırısı

Erakçi, Cemşid Şarmehd adlı kişinin, Şiraz şehrinde bir camiye düzenlenen ve aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu 14 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına öncülük ettiğini belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı'na Cevap

Annalena Baerbock adlı Almanya Dışişleri Bakanı'nın, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırılarını meşrulaştıran açıklamalarına yanıt veren Erakçi, "Bu kadar manipülasyon yeter. Çocuk katillerini ve teröristleri desteklemeyi bırakın ve ikiyüzlü insan hakları sloganlarının arkasına saklanmayın." dedi.

Cemşid Şarmehd'in İdamı ve Almanya'nın Tepkisi

Şarmehd'in, Tonder ve İran Krallığı Meclisi isimli gruba yönelik yapılan suçlamalar neticesinde 12 Nisan 2008'de gerçekleştirilen ve 14 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısıyla bağlantısı olduğu iddia edilmişti. İran İstihbarat Bakanlığı, 2003'ten beri ABD'de yaşayan ve çifte vatandaş olan Şarmehd'i 2020'de yurt dışında yakalayarak İran'a getirdiğini bildirmişti. Ailesi ise, Şarmehd'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde "kaçırıldığı" yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Şarmehd, 21 Şubat 2023'te yargılandığı mahkeme tarafından idama mahkum edilmişti. İran, Şarmehd'in idama mahkum edilmesi yönündeki kararın geri alınmasını talep eden Almanya'ya karşı 22 Şubat'ta iki diplomatı istenmeyen kişi ilan etti. Şarmehd, Yargıtay tarafından onanmış olan kararın ardından dün idam edildi.