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İran Dışişleri Bakanı Komşu Ülkelerle Güvenlik Teminatı Sağladı

İran Dışişleri Bakanı, komşu ülkelerin İran'a karşı topraklarını kullanmayacaklarına dair güvence verdi.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 11:23
İran Dışişleri Bakanı Komşu Ülkelerle Güvenlik Teminatı Sağladı

İran: Komşu Ülkelerden Güvence Alındı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, komşu ülkelerin topraklarının İran'a karşı kullanılmayacağına dair güvence verdiğini açıkladı.

Kuveyt Ziyareti Sonrası Açıklama

İran merkezli ANA Haber Ajansı'nın haberine göre, Erakçi, Kuveyt'teki resmi ziyaretinin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Erakçi, "Komşularımız, topraklarının İran'a karşı kullanılmayacağına dair garanti verdiler. Kuveyt, bölgede ziyaret ettiğim 11’inci ülke. Bu ülkelerin tamamında gerilimin sona ermesi gerektiği konusunda görüş birliği mevcut." ifadelerini kullandı.

Savaş İstemiyoruz

Erakçi, bölge ülkelerinin ortak çaba göstermesi durumunda savaşın büyümesini önleyebileceklerini vurguladı. Ayrıca, "Her türlü senaryoya hazırlıklıyız ancak bölgede savaş istemiyoruz." dedi.

İsrail Tehditi Üzerine Açıklamalar

İran Dışişleri Bakanı, İsrail'in savaş genişletme çabalarına dikkat çekerek, "Bölgedeki tüm ülkeler, İsrail'in İran'a saldırmasına karşı olduklarını belirttiler. Eğer İsrail saldırırsa misilleme yapacağımızı net bir şekilde ifade ediyoruz." şeklinde konuştu.

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