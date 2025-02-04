DOLAR
35,95 0,07%
EURO
37,18 -0,31%
ALTIN
3.268,59 -0,4%
BITCOIN
3.574.973,48 1,82%

İran Donanmasına Ait Gemiler BAE Limanında Demir Attı

İran donanmasına ait 4 gemi, BAE'nin Halid Şarika Limanı'na demirleyerek askeri işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 15:32
İran Donanmasına Ait Gemiler BAE Limanında Demir Attı

İran Donanmasına Ait Gemiler BAE Limanında Demir Attı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri filosuna bağlı dört gemi, savunma ve askeri işbirliği çerçevesinde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Halid Şarika Limanı'na demirledi. Bu, iki ülke arasında artan işbirliğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

İran’ın resmi haber ajansı IRNA tarafından verilen bilgilere göre, Devrim Muhafızları Ordusuna ait bu gemiler, BAE limanına ulaştı.

Gemilerin Halid Şarika Limanı'na varışı, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme amacını taşıyor. Gemiler, BAE donanma birlikleri, İran’ın Doha Büyükelçisi ve BAE’li askeri ve sivil yetkililer tarafından karşılandı.

Ancak, İran gemilerinin Halid Şarika Limanı'ndaki kalış süreleri hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fuat Oktay ve AGİT PA Başkanı Kauma'dan Önemli Görüşme
2
Çin, ABD'nin Ek Gümrük Vergisini DTÖ'ye Şikayet Etti
3
İran'da Persepolis-Traktör Sazi Maçında Skandal: 2 Kadın Seyirci Gözaltına Alındı
4
Ege Denizi'nde 5,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
5
Gazze'de Son Durum: 20 Cenaze Enkaz Altından Çıkarıldı, Ölü Sayısı 47,540'a Ulaştı
6
TBMM Genel Kurulu'nda Deprem Gündemi Ön Planda
7
Mardin Kazası Davasında 5 Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!