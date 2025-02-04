İran Donanmasına Ait Gemiler BAE Limanında Demir Attı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri filosuna bağlı dört gemi, savunma ve askeri işbirliği çerçevesinde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Halid Şarika Limanı'na demirledi. Bu, iki ülke arasında artan işbirliğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

İran’ın resmi haber ajansı IRNA tarafından verilen bilgilere göre, Devrim Muhafızları Ordusuna ait bu gemiler, BAE limanına ulaştı.

Gemilerin Halid Şarika Limanı'na varışı, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme amacını taşıyor. Gemiler, BAE donanma birlikleri, İran’ın Doha Büyükelçisi ve BAE’li askeri ve sivil yetkililer tarafından karşılandı.

Ancak, İran gemilerinin Halid Şarika Limanı'ndaki kalış süreleri hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.