İran Halkı, İsrail'e Füze Saldırısından Sonra Meydanlarda Sevinç Gösterisi Düzenledi

İran halkı, İsrail'e füze saldırısını coşkuyla karşıladı

İran, İsrail'in saldırılarına karşılık yüzlerce balistik füzeyle karşı saldırıda bulunmasının ardından, başkent Tahran dahil olmak üzere birçok şehirde sevinç gösterileri düzenlendi.

Tahran'ın İnkılap Meydanı'nda yüzlerce kişi, İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısını kutlamak amacıyla toplandı. Kalabalık, hazırlanan dev ekrandan saldırıya dair görüntüleri izlerken, sık sık tekbirler getirerek sevinçlerini dile getirdi.

Etkinliğe katılanlar, İran ve Filistin bayrakları ile Hizbullah flamalarını havada dalgalandırarak, silahlı kuvvetlerin gerçekleştirdiği saldırılar için teşekkür etti.

Devlet televizyonu, ülkenin diğer kentlerinde de halkın benzer kutlamalar gerçekleştirdiğine dair görüntüleri ekranlara taşıdı.

Sevinç gösterilerine katılan Tahranlılar, yaptıkları açıklamalarda, ülkenin savunma gücüne duydukları güveni vurguladılar.

İran'ın İsrail'in saldırılarına karşılık yüzlerce balistik füzeyle karşı saldırıda bulunması sonrası Tahran'da vatandaşlar saldırıları meydanda kurulan dev ekranda izleyerek, sevinç gösterilerinde bulundu. Başkent Tahran'ın İnkılap Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi İran'ın İsrail'e füze saldırısını tekbirlerle karşılayarak sevinç gösterisinde bulundu. İran ve Filistin bayrakları ile Hizbullah flamaları taşıyan İranlılar, silahlı kuvvetler yetkililerine teşekkür etti.

İran'ın İsrail'in saldırılarına karşılık yüzlerce balistik füzeyle karşı saldırıda bulunması sonrası Tahran'da vatandaşlar saldırıları meydanda kurulan dev ekranda izleyerek, sevinç gösterilerinde bulundu. Başkent Tahran'ın İnkılap Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi İran'ın İsrail'e füze saldırısını tekbirlerle karşılayarak sevinç gösterisinde bulundu. İran ve Filistin bayrakları ile Hizbullah flamaları taşıyan İranlılar, silahlı kuvvetler yetkililerine teşekkür etti.