İran ile İngiltere, Fransa, Almanya'nın nükleer görüşmeleri 26 Ağustos'ta Cenevre'de

Görüşme detayları

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya arasındaki nükleer görüşmeler 26 Ağustos'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek.

Taraflar arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde yapılacak görüşmelere İran'ı temsilen dışişleri bakan yardımcıları Mecid Tahtrevançi ile Kazım Garibabadi katılacak.

Arka plan

2015'teki nükleer anlaşma çerçevesinde, İran ile BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ve Almanya arasında 14 Temmuz 2015'te yaptırımların kaldırılması karşılığında İran'ın nükleer faaliyetlerinin sınırlandırıldığı bir anlaşma imzalanmıştı. ABD, 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilmiş ve İran'a yaptırımları geri getirmişti.

ABD'nin çekilmesinin ardından İran, Avrupa ülkelerinden ABD'nin yaptırımlarını telafi edecek önlemler almasını isterken, Avrupalılar bu konuda yeterli adımı atamamıştı. Bunun üzerine İran, bir yıl sonra anlaşmadaki taahhütlerini kademeli olarak durdurmaya başlamış ve sonraki süreçte yüksek düzeyli uranyum zenginleştirme faaliyetlerine yönelmişti.

İngiltere, Fransa ve Almanya ise ABD'nin tek taraflı çekilmesinden sonra uygulanmayan anlaşmada yer verilen ve "snapback" olarak adlandırılan, İran'a anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle BM yaptırımlarını yeniden getirme imkanına sahip maddeyi işletme tehdidinde bulunuyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise Avrupalı tarafların, "anlaşmanın temellerini ihlal ettikleri" ve "anlaşmadaki katılımcı rollerini kaybettikleri" için mekanizmayı harekete geçirebilecek hukuki dayanağa sahip olmadığını ifade etmişti.

Taraflar daha önce nükleer konuyu görüşmek üzere 25 Temmuz'da İstanbul'da bir araya gelmişti.