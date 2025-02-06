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İran İlk İnsansız Hava Aracı Taşıyıcı Savaş Gemisini Tanıttı

İran, ticari bir gemiden dönüştürülen 'Şehid Bakıri' isimli insansız hava aracı taşıyıcı savaş gemisini tanıttı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 16:19
İran İlk İnsansız Hava Aracı Taşıyıcı Savaş Gemisini Tanıttı

İran, Yeni İHA Taşıyıcı Savaş Gemisini Hizmete Soktu

İran devlet televizyonunun aktardığına göre, İran, ticari bir gemiden dönüştürülen insansız hava aracı (İHA) taşıyıcı savaş gemisini resmi olarak hizmete soktu. Bu önemli tören, ülkenin güneyindeki Bender Abbas Limanı'nda, Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve üst düzey komutanların katılımıyla gerçekleşti.

'Şehid Bakıri' Gemisinin Özellikleri

Yerli mühendislik ürünleri arasında yer alan 'Şehid Bakıri' adlı savaş gemisi, İHA'lar için 180 metre uzunluğunda bir piste sahip. Ayrıca, gemi helikopterlerin yanı sıra çok sayıda insansız hava aracı filosu ve seyir füzesi taşıma kapasitesine de sahip.

Görsel Tanıtım

Devlet televizyonu tarafından yayımlanan görüntülerde, ticari bir gemiden dönüştürülen savaş gemisinin pistinde en az 5 helikopter ve 8 insansız hava aracı'nın bulunduğu ve 'Kahir-313' adı verilen İHA'ların pistten havalandığı görüldü. Bu gelişme, İran'ın askeri yeteneklerini artırma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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