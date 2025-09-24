İran'ın Haziran'daki İsrail Saldırılarıyla Hedeflenen Füze Tesislerini Yeniden İnşa Ettiği İddiası

AP'de yer alan habere göre, İran yönetiminin haziran ayındaki İsrail saldırılarında hedef alınan füze üretim tesislerini yeniden inşa etmeye başladığı ileri sürüldü.

AP'nin analizi ve bulgular

Haberde, İsrail ile olası yeni bir çatışma senaryosunda İran için füze programının kritik öneme sahip olduğuna vurgu yapıldı. AP, İsrail'in hazirandaki saldırılarında İran'a ait hava savunma sistemlerinin "yok edildiğini" ve füzelerin Tahran'ın elindeki "az sayıdaki caydırıcı unsurdan biri" olduğunu belirtti.

AP tarafından analiz edilen uydu fotoğraflarının, saldırılarda hedef alınan füze üretim tesislerinde yeniden inşa çalışmalarının başladığını gösterdiği öne sürüldü.

Ancak aynı uydu görüntülerinin, bu tesislerde füzelere katı yakıt üretmek için gereken büyük mikserlerin eksik olduğunu ortaya koyduğu kaydedildi.

Tahran'ın yanıtı

İran'ın füze üretim tesislerini yeniden inşa etmeye başladığı yönündeki haberle ilgili olarak İran'ın Birleşmiş Milletler misyonunun sorulara yanıt vermediği aktarıldı.