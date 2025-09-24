İran'ın Haziran'daki İsrail Saldırılarıyla Hedeflenen Füze Tesislerini Yeniden İnşa Ettiği İddiası

AP'ye göre İran, Haziran'da İsrail saldırılarında hedef alınan füze üretim tesislerini yeniden inşa etmeye başladı; uydu görüntüleri bazı ekipman eksikliklerini gösteriyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 13:22
İran'ın Haziran'daki İsrail Saldırılarıyla Hedeflenen Füze Tesislerini Yeniden İnşa Ettiği İddiası

İran'ın Haziran'daki İsrail Saldırılarıyla Hedeflenen Füze Tesislerini Yeniden İnşa Ettiği İddiası

AP'de yer alan habere göre, İran yönetiminin haziran ayındaki İsrail saldırılarında hedef alınan füze üretim tesislerini yeniden inşa etmeye başladığı ileri sürüldü.

AP'nin analizi ve bulgular

Haberde, İsrail ile olası yeni bir çatışma senaryosunda İran için füze programının kritik öneme sahip olduğuna vurgu yapıldı. AP, İsrail'in hazirandaki saldırılarında İran'a ait hava savunma sistemlerinin "yok edildiğini" ve füzelerin Tahran'ın elindeki "az sayıdaki caydırıcı unsurdan biri" olduğunu belirtti.

AP tarafından analiz edilen uydu fotoğraflarının, saldırılarda hedef alınan füze üretim tesislerinde yeniden inşa çalışmalarının başladığını gösterdiği öne sürüldü.

Ancak aynı uydu görüntülerinin, bu tesislerde füzelere katı yakıt üretmek için gereken büyük mikserlerin eksik olduğunu ortaya koyduğu kaydedildi.

Tahran'ın yanıtı

İran'ın füze üretim tesislerini yeniden inşa etmeye başladığı yönündeki haberle ilgili olarak İran'ın Birleşmiş Milletler misyonunun sorulara yanıt vermediği aktarıldı.

İLGİLİ HABERLER

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Komşu Kavgası: 11 Sanığa Dava — 5 Ölü, 5 Yaralı
2
Gaziantep'te Sulama Hortumuna Dolanan Yaban Geyiği Kurtarıldı
3
Destici: BM'nin Değeri 'Veto' Zinciri Kırılmadan Artmaz
4
Bilecik'te 38. Ahilik Haftası'nda Ahilik Değerleri Öne Çıktı
5
Maltepe Belediyesi İşçileri Maaş ve Sözleşme İhlallerini Protesto Etti
6
Adana'da metruk evde sentetik uyuşturucu satışı: Y.B.'ye 22 yıl 6 aya kadar dava
7
El‑Mevasi'de Susuzluk Silahı: Bir Milyon Filistinlinin Hayatta Kalma Mücadelesi

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası