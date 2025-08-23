DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.711.589,4 1,29%

İran'ın Kürdistan Eyaletinde PJAK İddiası: Öğretmenler İhraç Edildi

Kürdistan eyaletinde PJAK ile bağlantılı oldukları iddia edilen bazı öğretmenlerin ihraç edildiği, sosyal medyada ise haksızlığa karşı kampanyalar başlatıldığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 14:11
İran'ın Kürdistan Eyaletinde PJAK İddiası: Öğretmenler İhraç Edildi

İran'ın Kürdistan Eyaletinde PJAK Bağlantısı İddiası

Fars Haber Ajansı: Bazı öğretmenler ihraç edildi

Fars Haber Ajansı tarafından bildirildiğine göre, İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletinde terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK ile bağlantıları olduğu öne sürülen bazı öğretmenler ihraç edildi.

Ajansın aktardığı iddialara göre, söz konusu öğretmenler örgüte yiyecek ve teçhizat yardımı sağlamakla suçlanıyor. Ayrıca mesleki konumlarını kötüye kullandıkları; örgüt adına okulların kapatılması, diğer öğretmenlerin tehdit edilmesi ve izinsiz gösteriler düzenlenmesi gibi eylemlerde bulundukları öne sürüldü.

İhraç edilen öğretmenlere yöneltilen suçlamalar arasında Divandere bölgesindeki PJAK militanlarıyla iletişim kurmak da yer aldı.

Haberde, görevlerinden ihraç edilen öğretmenlerin Yargıtay'a itiraz etme imkanı bulunduğu da belirtildi.

Sosyal medyada bazı aktivistler, öğretmenlerin haksız şekilde ihraç edildiğini savunarak kampanyalar başlattı ve konunun takipçisi olacaklarını duyurdu.

Olayla ilgili gelişmeler ve resmi açıklamalar ajans tarafından kamuoyuna duyurulmaya devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire
2
Balıkesir Edremit'te Traktör Devrildi: Sürücü F.E. Hayatını Kaybetti
3
Özgür Özel'den Sabih Tekin Çağlar'a taziye ziyareti
4
TCG Kınalıada Korveti Trablus Limanı'nı Ziyaret Etti
5
Tatar: Egemenliğimizi Tanımadan Resmi Müzakerelere Başlamayız
6
Cevdet Yılmaz: KKTC'yi 'Bilişim Adası' Yapma Vurgusu ve Siyasi İstikrar Mesajı
7
Savarona ve TCG Anadolu 24 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'nı Selamlayacak

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı