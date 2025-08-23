İran'ın Kürdistan Eyaletinde PJAK İddiası: Öğretmenler İhraç Edildi

İran'ın Kürdistan Eyaletinde PJAK Bağlantısı İddiası

Fars Haber Ajansı: Bazı öğretmenler ihraç edildi

Fars Haber Ajansı tarafından bildirildiğine göre, İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletinde terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK ile bağlantıları olduğu öne sürülen bazı öğretmenler ihraç edildi.

Ajansın aktardığı iddialara göre, söz konusu öğretmenler örgüte yiyecek ve teçhizat yardımı sağlamakla suçlanıyor. Ayrıca mesleki konumlarını kötüye kullandıkları; örgüt adına okulların kapatılması, diğer öğretmenlerin tehdit edilmesi ve izinsiz gösteriler düzenlenmesi gibi eylemlerde bulundukları öne sürüldü.

İhraç edilen öğretmenlere yöneltilen suçlamalar arasında Divandere bölgesindeki PJAK militanlarıyla iletişim kurmak da yer aldı.

Haberde, görevlerinden ihraç edilen öğretmenlerin Yargıtay'a itiraz etme imkanı bulunduğu da belirtildi.

Sosyal medyada bazı aktivistler, öğretmenlerin haksız şekilde ihraç edildiğini savunarak kampanyalar başlattı ve konunun takipçisi olacaklarını duyurdu.

Olayla ilgili gelişmeler ve resmi açıklamalar ajans tarafından kamuoyuna duyurulmaya devam ediyor.