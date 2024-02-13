İran'ın Venezuela'ya sattığı kargo uçağına ABD el koydu

Venezuela'ya ait "Emtrasur" hava yolu şirketinin Boeing-747 tipi kargo uçağı, ABD tarafından yaptırım gerekçesiyle ele geçirildi. Bu duruma İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani yazılı bir açıklama ile karşı çıktı. Kenani, ABD'nin uçağa el koymasının Birleşmiş Milletler ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi. Ayrıca, İran'ın Venezuela'nın varlıklarını korumak ve erişimini sağlamak için yaptığı yasal ve diplomatik girişimlere ve tedbirlere tam destek verdiğini vurguladı.

Venezuela'dan bir kargo şirketi, İran'ın Mahan Hava Yolları'ndan Boeing 747 tipi bir kargo uçağı satın almıştı. Ancak ABD, "İran'a yönelik ihracat yasakları" çerçevesinde bu uçağa el koyduğunu açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı, 2019'da Mahan Air'i Devrim Muhafızları Ordusu ile ilişkisi olduğu için yaptırım listesine eklemişti.