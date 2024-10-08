İran, İsfahan Patlamasının Savunma Testi Olduğunu Açıkladı

İran'dan İsfahan Patlaması Açıklaması

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsfahan kentinde meydana gelen patlamanın bir saldırıdan kaynaklanmadığını duyurdu. Gece yarısı yaşanan patlama sesi, savunma sistemi denemesiyle ilişkilendirildi.

Açıklamanın Detayları

İranlı haber ajansı ISNA tarafından yayımlanan açıklamada, "Dün gece yarısı, patlama sesi ve parlak bir nesnenin görülmesi, savunma sisteminin test faaliyetlerinden kaynaklanmıştır. Düşman saldırısı veya tatbikat iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Sosyal Medyada Tartışmalar

Patlama sonrası sosyal medyada, olayın bir saldırı sonucu yaşandığına dair iddialar ortaya çıkmıştı. Ancak Devrim Muhafızları'nın açıklaması, bu söylentilere son noktayı koymuş durumda.

İsfahan ve Stratejik Tesisler

İsfahan kenti, uranyum zenginleştirme tesislerinin bulunduğu Natanz ilçesi ile dikkat çekiyor. Ayrıca, Ruşendeşt köyü yakınında uranyum dönüştürme tesisleri de bulunmaktadır. Daha önce, İran'ın İsrail'e karşı düzenlediği bir balistik füze saldırısından sonra, nükleer tesislerin hedef alınabileceği yönünde endişeler artmıştı.