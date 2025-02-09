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İran, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı Acil Toplantıya Çağırdı

İran, ABD'nin Gazze'de Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı İİT'yi olağanüstü toplantıya davet etti.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 00:06
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 00:06
İran, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı Acil Toplantıya Çağırdı

İran, ABD yönetiminin Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)'nı acil toplantıya çağırdı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, bu planın neden olduğu endişeleri paylaştı.

Bakan Erakçi, ABD’nin Gazze'deki planının etnik temizlik ve Filistin'in yok edilmesi amacı taşıdığını vurgulayarak, İslam ülkelerinin bu durumu engellemek için ortak bir tutum benimsemesi gerektiğini dile getirdi. Erakçi, "İslam İşbirliği Teşkilatı, Filistin halkının meşru haklarını savunmak için üye ülkelerin dışişleri bakanlarının da katılımıyla olağanüstü bir toplantı düzenleyerek en kısa sürede etkili karar almalıdır." ifadelerini kullandı.

İİT Genel Sekreteri Taha ise Gazze halkının zorla yerinden edilmesi planının tamamen kabul edilemez olduğunu belirtti. Erakçi'nin olağanüstü toplantı talebini memnuniyetle karşılayan Taha, bu konuda İİT üyesi ülkelerle istişarelerde bulunacağını aktardı.

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