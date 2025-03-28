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İran, İsrail'in Lübnan'a Saldırısını Şiddetle Kınadı

İran, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını ateşkesi ihlal olarak değerlendirerek uluslararası topluma çağrı yaptı.

Yayın Tarihi: 28.03.2025 22:28
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 22:28
İran, İsrail'in Lübnan'a Saldırısını Şiddetle Kınadı

İran, İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği saldırıları kınadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaptığı yazılı açıklamada, bu saldırıların ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini vurguladı.

İran'dan Uluslararası Topluma Çağrı

Bekayi, uluslararası topluma, ateşkesin korunması için harekete geçmeleri çağrısında bulunarak, "Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik saldırıyı meşrulaştırmak amacıyla ileri sürdüğü bahaneler haksız ve temelsizdir" dedi.

Bekayi, ayrıca, "Uluslararası toplum, işgalci rejimin Gazze'den Lübnan ve Suriye'ye kadar bölgedeki sürekli hukuksuzluklarına ve bu rejimin uluslararası barış ile güvenliğe yönelik artan tehditlerine karşı kararlı önlemler almalıdır" ifadelerini kullandı.

İsrail’in Saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yönelik bir dizi hava saldırısı düzenleyerek, ülkenin kuzeyine roketler fırlatıldığını öne sürdü. Bu saldırılar, 27 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe giren ateşkesten bu yana Beyrut'a yapılan ilk bombardıman oldu.

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