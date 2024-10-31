İran, İsrail'in Saldırısına Misilleme Hazırlığında

İran'ın Misilleme Planları

İsrail'in Walla haber sitesi, İran'ın Tel Aviv'e yönelik bir misilleme yapmak için hazırlık yaptığını bildirdi. Habere göre İran, bu misillemeyi "birkaç gün içerisinde" gerçekleştirecek.

Gizli kaynaklara dayanan iddialar

Adı açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırılan habere göre, İran'ın Tel Aviv'in 26 Ekim tarihindeki saldırısına karşılık olarak bir karşılık vermeye hazırlandığı öne sürüldü. İsrail istihbaratı, İran'ın misillemesini Irak topraklarından yapmasını bekliyor.

Bölgedeki gerginlik artıyor

Iron bir misillemenin İran toprakları yerine Irak'taki Tahran yanlısı gruplar aracılığıyla yapılmasının, olası bir İsrail saldırısını önleme girişimi olabileceği ifade ediliyor. Ayrıca, İran'ın bu misilleme için çok sayıda insansız hava aracı ve balistik füze fırlatmayı planladığı belirtiliyor.

İsrail ve İran Arasındaki Gerilim

İsrail, İran'a yönelik füze saldırılarını 1 Ekim'de başlatmış, 26 Ekim'de İran'daki askeri noktaları hedef almış ve bunun başarıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı. İran ise saldırılarda 4 asker ve 1 sivilin hayatını kaybettiğini duyururken, hava savunma sistemlerinin bazı saldırılara başarıyla karşı koyduğunu belirtti.

Tahran yönetimi, İsrail'in 26 Ekim'deki saldırısına misilleme yapacaklarını resmi olarak duyurmuştu.