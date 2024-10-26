İran, İsrail Saldırılarında İki Askerini Kaybetti

İran, İsrail Saldırısında İki Askerini Kaybetti

İran, İsrail'in gerçekleştirdiği hava saldırılarında iki askerinin yaşamını yitirdiğini resmi olarak duyurdu. İran ordusunun yaptığı yazılı açıklamada, bu saldırıların gece saatlerinde gerçekleştiği belirtildi.

Askerlerin Durumu Kayıt Altına Alındı

Ölen askerlerin hangi bölgede hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılmadı. Ancak İran, konuyla ilgili daha fazla detayın ilerleyen zamanlarda açıklanacağını aktardı.

İsrail’in Yanıtı ve Önceki Gerginlik

İran, 1 Ekim tarihinde İsrail'e füze saldırıları düzenlemişti. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu eylemine karşılık vereceğini önceden bildirmişti. İran medyası, İsrail'in Tahran'ın batı ve güneybatısındaki bazı askeri tesisleri hedef aldığı bilgisini geçti.

Patlama Sesleri ve Savunma Önlemleri

İsrail'in saldırılarının ardından Tahran'da tekrar şiddetli patlama sesleri duyulmaya başladı. İran devlet televizyonu, bu seslerin Tahran'ın doğusundan geldiğini ve hava savunma sistemlerinden fırlatılan füzelerden kaynaklandığını bildirdi. Ayrıca, askeri tesislerin herhangi bir isabet almadığı aktarıldı.

Hava Sahası Kapalı

Saldırıların ardından İran, hava sahasını ikinci bir duyuruya kadar kapattığını resmi olarak açıkladı. İran Acil Durum Merkezi, saldırılarda herhangi bir yaralı durumu kaydedilmediğini duyurdu.

İsrail Ordusundan Açıklama

İsrail ordusu ise İran'daki bazı askeri hedeflere yönelik gerçekleştirilen saldırının "başarıyla tamamlandığını" ifade etti.