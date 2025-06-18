İran Lideri Hamaney: ABD Müdahalesi Telafisi Olmayan Hasarlar Getirir

Hamaney'den Sert Açıklamalar

İran lideri Ali Hamaney, ABD’nin herhangi bir askeri müdahalesinin Washington için telafisi mümkün olmayan hasarlar doğuracağını vurguladı. Hamaney, devlet televizyonunda yayımlanan görüntülü mesajında, İsrail’in saldırıları ve ABD’nin tehditlerini değerlendirdi.

İran Halkının Direnci

İsrail’in “aptalca ve kötü niyetli saldırılarına karşı İran halkının kararlı, cesur ve duyarlı davranışına” övgüde bulunan Hamaney, “Bu millet dayatma karşısında kimseye teslim olmayacaktır.” ifadelerini kullandı.

ABD Tehditleri ve Cevaplar

Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump’ın tehditlerine de değinerek, “İran'ı, İran milletini ve tarihini bilen akıllı insanlar bu millete asla tehdit edici bir dille konuşmaz çünkü İran milleti teslim olmaz.” dedi.

Hamaney, ayrıca Trump’ın tehditlerine karşı şöyle konuştu: “Tehdit edecekseniz, tehditten korkan birini tehdit edin.”

İsrail'in Saldırıları ve ABD'nin Rolü

Hamaney, İsrail’in saldırısının ABD ile müzakere sürecinde geldiğine dikkat çekerek, “İran tarafından hiçbir sert veya askeri hareketin işareti yoktu.” dedi. Amerikan yetkililerin açıklamalarıyla, İsrail’in saldırılarındaki ABD rolünün güçlendiğini belirtti.

Hamaney, “Siyonist düşman cezalandırılmalıdır ve zaten cezalandırılmaktadır.” diyerek İran halkının ve silahlı kuvvetlerinin yürüttüğü eylemlerin bu zayıf düşmanı etkilediğini kaydetti.

İran lideri Ali Hamaney, ABD’nin herhangi bir askeri müdahalesinin (ABD için) telafisi mümkün olmayan hasara yol açacağını söyledi. Hamaney, devlet televizyonunda yayımlanan görüntülü mesajında, İsrail’in saldırıları ve ABD’nin tehditlerini değerlendirdi.