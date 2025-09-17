İran, Mossad casusu Babek Şehbazi'yi idam etti

Yargıtay onayının ardından uygulanan ölüm cezası IRNA tarafından duyuruldu

İran resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre, Mossad adına casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan Babek Şehbazi, yargı sürecinin ve Yargıtay onayının ardından bu sabah idam edildi.

Şehbazi, telekomünikasyon, askeri ve güvenlik kurumlarına bağlı şirketlerde endüstriyel soğutma cihazlarının tasarımı ve montajı alanında çalışıyordu. IRNA haberinde, Şehbazi'nin İsmail Fikri adlı Mossad ajanıyla tanışmasının ardından üst düzey hükümet yetkilileri ile bunların nerede oldukları ve hareketleri hakkında bilgi satmayı teklif ettiği belirtildi.

Haberde, Şehbazi'nin kendisi ve ailesi için ABD'de daimi ikamet hakkı ve 120 milyon dolar nakit veya kripto para talep ettiği vurgulandı.

Bunun üzerine, Şubat 2024'te bir Mossad görevlisinin talebi üzerine Şehbazi ve Fikri'nin Skype üzerinden İsraillilerle yaptıkları görüşmelerde istihbarat aktarımı yaptıkları ifade edildi.

Daha sonraki süreçlerde Sami Benjamin Michael kod adlı Mossad görevlileriyle iletişim kurduğu ve Mossad tarafından eğitim gördüğü kaydedildi.

IRNA'ya göre, İsmail Fikri'nin tutuklanmasının ardından Şehbazi yakalandı ve sorgu sırasında itiraflarda bulundu. Yargı kararının Yargıtay tarafından onaylanmasının ardından idam cezası infaz edildi.