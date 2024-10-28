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İran Savunma Bakanı, İsrail'in Saldırısında Küçük Hasarlar Oluştuğunu Açıkladı

İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, İsrail'in saldırısında minimal hasar meydana geldiğini ve sıkı bir onarım sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 17:02
İran Savunma Bakanı, İsrail'in Saldırısında Küçük Hasarlar Oluştuğunu Açıkladı

İran Savunma Bakanı Açıklamalarda Bulundu

İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, gerçekleştirilen bir etkinlikte İsrail saldırısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Saldırı sonucunda meydana gelen hasarların hızlı bir şekilde onarıldığını vurguladı.

Uluslararası Hukuk İhlali

Nasırzade, IRNA haber ajansına verdiği demeçte, "İsrail rejiminin İran’a yönelik son saldırıları sırasında küçük hasar meydana geldi. Kendi bilgimizi ve bilimsel gücümüzü kullanarak bunları derhal onarıp yenileriyle değiştirdik," dedi. Böylece, bölgede sürdürülen saldırganlıkların uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiğini de belirtti.

İsrail’in Saldırısı ve Sonuçları

İsrail, 26 Ekim tarihinde İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı, 1 Ekim tarihindeki füze saldırılarına misilleme olarak açıkladı. Bu saldırıların bazı askeri hedefleri hedef aldığı ve hava savunma sistemlerinin bu saldırılara karşı "başarıyla" koyduğu belirlendi. Ancak, bazı noktalarda sınırlı hasarların yaşandığı ifade edildi.

Ayrıca, saldırılarda 4 asker ve 1 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

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