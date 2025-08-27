İran: Snapback Devreye Girerse UAEA ile İşbirliği Tamamen Kesilecek

Kazım Garibabadi uyarıyor

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Avrupa ülkelerinin Tahran'a Birleşmiş Milletler yaptırımlarını geri getirebilecek snapback mekanizmasını işletmesi halinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile İran arasında yeniden açılan işbirliği yolunun etkilenip son bulacağını belirtti.

Garibabadi, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada 2015 nükleer anlaşmasının tarafı olan İngiltere, Fransa ve Almanya'nın snapback tehditlerini değerlendirdi. Bu ülkelerin yıllardır anlaşmayı uygulamadıklarını ve bu nedenle İran'ı ihlal ile suçlama hakkının bulunmadığını vurguladı.

Garibabadi, müzakerelerde Avrupalıların snapback'i devreye sokmak için yasal bir konumda olmadıklarını ve bu eylemin yasal dayanağının bulunmadığını açıkça ilettiklerini söyledi.

Rusya ve Çin'in mekanizmanın 18 Ekim'de dolacak süresinin uzatılması için dün ortak bir teklif sunduğunu aktaran Garibabadi, Avrupa Birliği'nin İran'ın diplomatik çözüme vurgu yapan iyi niyetli yaklaşımını görmezden gelip snapback sürecini başlatması halinde İran'ın gerekli tepkiyi göstereceğini kaydetti.

Garibabadi, sürecin başlatılması durumunda İran'ın UAEA ile yeniden açtığı işbirliği ve etkileşim yolunun tamamen etkileneceğini ve durdurulacağını Avrupalılara ilettiklerini belirterek bu koşullar altında işbirliği sürecinin devam etmesinin anlamı kalmayacağını söyledi.

Ayrıca Garibabadi, bunun gerçekleşmesi halinde Avrupa'nın İran'la diplomasiden ve diyalogdan fiilen uzaklaşacağını, bundan sonra müzakerelerin yalnızca BM Güvenlik Konseyi çerçevesinde yürütüleceğini ve Avrupa ile diyaloğun olmayacağını vurguladı.

İngiltere, Fransa ve Almanya, ABD'nin tek taraflı çekilmesinden sonra uygulanmayan nükleer anlaşmadaki snapback mekanizmasını işletme tehdidinde bulunuyor. Uluslararası medyada bu ülkelerin mekanizmayı işletme için ilk adımı yarın atacağına dair haberler yer aldı.