İran Tahran'da Ağır Silahlarını Sergiledi — Geçit Töreni Güvenlik Nedeniyle İptal

İran, başkent Tahran'da düzenlenen sergide, aralarında balistik füzeler, hava savunma sistemleri ve insansız hava araçları gibi ağır silahlarını gözler önüne serdi. Gösterim, Kutsal Savunma Haftası kapsamında yapıldı ve İran-Irak savaşının başlangıcı olan 1980'i takiben geçen sürecin 44. yılında gerçekleşti.

Serginin Yapıldığı Yer ve Görsel Unsurlar

Sergi, Meclis yakınındaki Baharistan Meydanı'nda düzenlendi. Silahların yanına, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in posteri de asıldı; bu düzenleme hem sembolik hem de görsel olarak dikkat çekti.

Sergilenen Teçhizat

Gösterimde öne çıkan unsurlar arasında balistik füzeler, hava savunma sistemleri ve çeşitli insansız hava araçları (İHA) yer aldı. Askeri teçhizat, serginin merkezinde konumlandırıldı ve fotoğraf ile gözlem için sunuldu.

Askeri Geçit Töreninin İptali

Her yıl düzenlenen askeri geçit töreni bu yıl güvenlik gerekçesiyle yapılmadı. Yetkililer, geleneksel geçit töreninin iptal edildiğini bildirirken, silah sergisinin planlandığı şekilde gerçekleştirildiği aktarıldı.