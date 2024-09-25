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İran Tahran'da Ağır Silahlarını Sergiliyor

İran, Tahran'da balistik füzeler ve insansız hava araçları dahil olmak üzere ağır silahlarını sergiledi.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 12:46
İran Tahran'da Ağır Silahlarını Sergiliyor

İran, Tahran'da Silah Sergisi Düzenledi

İran, başkenti Tahran'da, 1980'deki Irak savaşı anısına düzenlenen "Kutsal Savunma Haftası" kapsamında ağır silahlarını sergiledi. Baharistan Meydanı'nda gerçekleşen etkinlikte, balistik füzeler, hava savunma sistemleri ve insansız hava araçları tanıtıldı.

Sergilenen Silahlar ve Donanımlar

Etkinlikte, 1450 kilometre menzil kapasitesine sahip "Hayberşiken" ve 1800 kilometre menzil sunan "Kadir-110" isimli balistik füzelerin yanı sıra, S-200 ve S-300 hava savunma sistemleri de yer aldı. Ayrıca, çeşitli insansız hava araçları da dikkat çekti.

İlgi Çeken Etkinlik

Meydanda sergilenen askeri teçhizatlar, Tahran halkının büyük ilgisini topladı. Etkinlikte ayrıca, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in posteri de sergilendi.

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