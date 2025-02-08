İran ve Mısır'dan ABD'nin Gazze Planına Ortak Tepki

İran ve Mısır, ABD’nin Gazze Planına Karşı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD yönetiminin Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı ülkelerinin net tutumlarını yineledi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Erakçi ve Abdulati, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistin'deki durumun yanı sıra bölgedeki gelişmeler ve ikili ilişkiler masaya yatırıldı.

Erakçi, Mısır'ın Filistin halkının meşru haklarını destekleme konusundaki tutumuna vurgu yaparak, ABD'nin planını "Filistin’i sömürgeci bir şekilde yok etme komplosunun bir parçası" olarak tanımladı. Ayrıca, bu durumun bölgedeki istikrar ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Erakçi, İslam ülkelerinin bu plana karşı ortak ve kararlı bir tutum sergilemesinin zorunlu olduğunu ifade ederek, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyelerinin acilen olağanüstü toplantıya çağrılması gerektiğini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati de Gazze halkını topraklarını terk etmeye zorlamayı kabul edilemez bir durum olarak değerlendirdi. Abdulati, İİT'nin acil toplantıya çağrılması önerisini memnuniyetle karşıladı ve İslam ülkeleri arasında bu konu üzerinde kapsamlı istişarelerin yapılmasının önemini dile getirdi.