İran ve Mısır Dışişleri Bakanları Gazze'deki Soykırımı ve Tahran'ın Nükleer Meselesini Görüştü

Erakçi ile Abdulati, telefonda Gazze'deki soykırım iddiaları ve Tahran'ın nükleer programını görüşerek uluslararası toplumun harekete geçmesini talep etti.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 17:15
İran ve Mısır Dışişleri Bakanları Telefonda Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati arasında yapılan telefon görüşmesinde, bölgedeki hassas konular ele alındı.

Görüşmenin Odak Noktaları

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre iki bakan, özellikle Gazze'de devam eden soykırım ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi de dahil olmak üzere İsrail'in bölgedeki saldırganlığını görüştü.

Erakçi ve Abdulati, bölge ülkeleri ile uluslararası toplumun soykırımın durdurulması ve İsrail'in suçlu yetkililerinin cezalandırılması için ciddi adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Nükleer Mesaj

Taraflar ayrıca Tahran'ın nükleer programı ile ilgili konuları istişare etti. Görüşmede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) üyelerinin bu alanda diplomasiyi ilerletme ve İran nükleer meselesinin daha da karmaşık hale gelmesini önleme konusunda açık sorumlulukları olduğuna dikkat çekildi.

İran Dışişleri Bakanlığının açıklaması, görüşmenin ana bulgularını özetledi ve uluslararası aktörlere yönelik çağrıyı tekrar etti.

