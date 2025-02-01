İran, Yeni Yer Altı Füze Üssünü Tanıttı

İran Devrim Muhafızları, güney kıyılarındaki yeni yer altı füze üssünün görüntülerini ve füze denemelerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 23:01
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 23:01
İran, Yeni Yer Altı Füze Üssünü Tanıttı

İran Devrim Muhafızları, Yeni Füze Üssünü Açıkladı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, güney kıyılarında inşa edilen yeni yer altı füze üssünün görüntülerini kamuoyuna duyurdu. Devlet televizyonunun haberine göre, üs, Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri'nin katıldığı bir törenle tanıtıldı.

Törende Vurgulanan Güç Mesajı

Törende konuşan Tümgeneral Selami, "Bu füze şehirleri, gücümüzün bir parçasıdır. Füze şehirlerinin tanıtılması, düşmanların hesaplarını daha doğru yapmalarına yardımcı olmak ve hatalara düşmemeleri için önemlidir," ifadelerini kullandı.

Yeni Füze Sistemleri

Ayrıca, Kadir-380 ismi verilen, 1000 kilometre menzil kapasitesine sahip karadan denize fırlatılan gemisavar füzenin denemelerine ilişkin görüntüler de devlet televizyonu aracılığıyla yayımlandı.

Stratejik Konumda Füze Şehirleri

Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, 6 Temmuz 2020'de yapılan açıklamada, Basra Körfezi ve Umman Körfezi kıyıları boyunca, yer altında füze şehirleri inşa ettiklerini duyurmuştu.

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