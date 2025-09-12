İran: Zenginleştirilmiş Uranyum İsrail ve ABD Saldırılarında Enkaz Altında

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, hazirandaki İsrail ve ABD saldırıları sonucu ülkenin zenginleştirilmiş uranyum stoklarının bombalanan tesislerin enkazı altında kaldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 00:07
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 00:07
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesine ait zenginleştirilmiş uranyum stoklarının, Haziran ayında gerçekleştirildiği belirtilen İsrail ve ABD kaynaklı nükleer tesis saldırıları sonucu bombalanan tesislerin enkazı altında kaldığını bildirdi.

Enkaz Altındaki Uranyum ve Değerlendirme Süreci

Erakçi, devlet televizyonunda katıldığı programda, "Nükleer materyallerimize ilişkin her şey, bombalanan tesislere yapılan saldırıların yol açtığı enkazın altındadır" ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu malzemelerin ulaşılabilir olup olmadığı ve bir kısmının durumunun şu anda İran Atom Enerjisi Kurumu tarafından değerlendirildiğini söyledi.

Erakçi, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından bulguların İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine sunulacağını ve Konseyin ülkenin güvenlik endişelerini dikkate alarak bundan sonraki adımlara karar vereceğini belirtti.

Olası Tepkiler ve NPT Seçeneği

Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının geri getirilmesi halinde İran'ın tepkisinin kesin olacağını vurgulayan Erakçi, bu tepkinin biçim ve türünün Yüksek Milli Güvenlik Konseyi tarafından kararlaştırılacağını söyledi. Erakçi, "Zira bu mesele bugün ülkenin dış politikasının en önemli konularından biri haline gelmiştir" diye konuştu.

Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'ndan (NPT) çekilme olasılığına ilişkin olarak Erakçi, "Zaman zaman, NPT'den çekilme konusu bile seçeneklerden biri olarak gündeme geldi ancak İran İslam Cumhuriyeti'nin seçenekleri sadece NPT'den çekilmekle sınırlı değil ve hangi seçenek ülkenin çıkarlarına en iyi şekilde hizmet edebilirse o karar alınacaktır" ifadelerini kullandı.

Denetimler ve UAEA ile Anlaşma

Erakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile önceki gün Kahire'de imzalanan anlaşmaya da değindi. Şu aşamada herhangi bir denetime izin verilmediğini, gelecekteki denetimlerin ise daha fazla müzakere ve Yüksek Milli Güvenlik Konseyi'nin onayına ihtiyaç duyacağını belirtti.

Erakçi'nin açıklamaları, Tehran yönetiminin nükleer materyallerin durumu ve olası uluslararası yaptırımlara karşı izleyeceği strateji konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.

