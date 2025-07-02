İranlı Yahudi Toplumu Liderinden İsrail Saldırılarına Dair Açıklama

İran'daki Yahudi toplumu lideri Humayun Samehyah Necefabadi, İsrail'in saldırılarının Yahudi mahallelerine ciddi zarar verdiğini ifade etti. Necefabadi, İran-İsrail arasında süregelen karşılıklı saldırıların 12 günlük bir dönemde gerçekleştiğini ve bu durumun İran'daki Yahudi toplumu üzerinde özel bir baskı oluşturmadığını, ancak savaşın toplumu tüm kesimleri gibi Yahudileri de etkilediğini belirtti.

İran'da yaşayan yaklaşık 10 bin Yahudi bulunduğunu kaydeden Necefabadi, 1979'daki devrim öncesinde bu sayının daha fazla olduğunu aktardı. Devrim sonrasında göç azaldı ve son 30-35 yılda Yahudi nüfusunun ağırlıklı olarak ABD’ye yöneldiği ifade edildi.

Yahudi Mahalleleri Aynı Zamanda Hedef Haline Geldi

Tahran'daki Yahudi Derneği'nden alınan bilgilere göre, İran'da toplam 26 sinagog bulunmakta ve bunlardan 13’ü aktif olarak kullanılmakta. Güney bölgelerde yoğunlaşan Yahudi nüfusunun, son yıllarda ekonomik durumlarının iyileşmesiyle kuzey bölgelerine kaydığı görüldü.

Necefabadi, Tahran'daki saldırılarda Yahudi mahallelerindeki zararları aktardı. "Tahran’ın 6. ve 7. bölgelerinde Yahudi toplumu evlerinde <=strong>hasarlar oluştu. En azından 5 büyük hasar vakası yaşandı" dedi. Aynı zamanda, Tahran 7. Bölge'deki saldırılarda bir İranlı Yahudi'nin yaralandığını söyledi.

İsrail'in Saldırıları Beklenmedikti

Necefabadi, İsrail'in müzakerelerin ortasında saldırı başlattığını ve bunun herkeste korkuya neden olduğunu belirtti. "Bu inkar edilemez. Tahran'dan diğer şehirlere bombaların sesleri duyuluyordu. Herkes korkmuştu," dedi.

İran'ın güçlü karşı saldırılarla savaşın kısa sürede sona erdiğini vurgulayan Necefabadi, "İsrail, zayıf düşmüş bir durumda saldırıya geçmeyi düşündü, ancak İran füzelerini başarıyla havada durdurmayı başardı" ifadesini kullandı.

Gözaltına Alınan Yahudiler

Necefabadi, İran'da birkaç Yahudi'nin gözaltına alındığını, ancak bunun güvenlikle ilgili bir durum olmadığını, abartıldığını belirtti. "Onların her birini takip ediyorum ve kendilerine atfedilen suçlamalar güvenlikle ilgili değil" dedi.

Gazze'deki Durum Hakkında

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına da dikkat çeken Necefabadi, "Gazze’de insanların su ve elektrikten mahrum bırakıldığı çok üzücü bir durumdur. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşların harekete geçmesi gerekiyor," diyerek uluslararası tepkilerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Son olarak, Necefabadi, "Filistinlilere karşı yapılan ayrımcılık ve Siyonist rejimin bu insanlara karşı duyduğu öfke utanç vesikasıdır" şeklinde konuşarak, bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

İran'daki Yahudi toplumunun lideri ve Milletvekili Humayun Samehyah Necefabadi, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.